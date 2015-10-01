Курси валют у Києві

Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:28

Дата: 13 апреля 2018 г. на 16.26

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,10/26,18 UAH/USD (с утра 26,10/26,17 UAH/USD, к полудню 26,15/26,23 UAH/USD)

€ 32,30/32,50 UAH/EUR (с утра 32,25-27/32,45-50 UAH/EUR, к полудню 32,30/32,50 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 апреля стартовали в условиях доминирования спроса на фоне скудности реальных сделок. «Клиенты затаились как тараканы», - констатировали столичные дилеры.



До полудня столичный рынок пребывал в состоянии незначительного перекоса в сторону клиентского спроса, реагируя на это ростом действующих цен.



На 11.56 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и преобладания клиентского спроса, в котором отсутствовал «фанатизм» в паре доллар-гривня на фоне действующих на моменте цен: 26,15/26,23 UAH/USD, евро - 32,30/32,50 UAH/EUR.



После обеда, на киевском рынке заметно выросли клиентские офера валюты, с одной стороны заставив местных дилеров снижать действующие цены, с другой, выровнял рынок в итоговый баланс спрос/предложение, который, впрочем, не смог уберечь ликвидность от потерь.



Обороты, заслужив от местных дилеров «тройку», констатировали ухудшение «хороших» показателей предыдущей сессии.