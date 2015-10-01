Курси валют у Києві

Дата: 18 апреля 2018 г. на 17.26
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,07/26,15 UAH/USD (с утра 26,07-08/26,15-17 UAH/USD, к полудню 26,07-09/26,15-18 UAH/USD)
€ 32,30/32,50 UAH/EUR (с утра 32,25/32,35-40 UAH/EUR, к полудню 32,25/32,35-40 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 апреля стартовали в условиях равновесия» покупок и продаж СКВ.
До полудня столичный рынок удерживал равновесие покупок и продаж в сопровождении неважной ликвидности.
На 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении сложившегося с утра равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, позволившего им не изменять действующие цены: 26,07-08/26,15-18 UAH/USD, евро - 32,30/32,50 UAH/EUR.
После обеда, на киевском рынке действующие цены немного понизились в рамках выравнивания спроса и предложения на фоне более активного клиентского «приноса».
По итогам дня на рынке столицы сохранился баланс спрос/предложение, благодаря которому итоговая ликвидность, заслужив «тройку с плюсом», немного выросла, улучшив показатели предыдущей сессии.