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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 16:27
Дата: 18 апреля 2018 г. на 17.26
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,07/26,15 UAH/USD (с утра 26,07-08/26,15-17 UAH/USD, к полудню 26,07-09/26,15-18 UAH/USD)
€ 32,30/32,50 UAH/EUR (с утра 32,25/32,35-40 UAH/EUR, к полудню 32,25/32,35-40 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 апреля стартовали в условиях равновесия» покупок и продаж СКВ.
До полудня столичный рынок удерживал равновесие покупок и продаж в сопровождении неважной ликвидности.
На 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении сложившегося с утра равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, позволившего им не изменять действующие цены: 26,07-08/26,15-18 UAH/USD, евро - 32,30/32,50 UAH/EUR.
После обеда, на киевском рынке действующие цены немного понизились в рамках выравнивания спроса и предложения на фоне более активного клиентского «приноса».
По итогам дня на рынке столицы сохранился баланс спрос/предложение, благодаря которому итоговая ликвидность, заслужив «тройку с плюсом», немного выросла, улучшив показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 09:37
Дата: 19 апреля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.35
Мелкий опт «неформал»
$ 26,06-09/26,12-15 UAH/USD
EUR 32,35/32,40 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 апреля стартовали в условиях преобладания спроса.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 11:48
На 12.45 столичные валютчики-оптовики рапортовали о смене сложившегося с утра преобладания спроса доминированием клиентских оферов в паре доллар-гривня, позволившего установить цену на отметках: 26,08/26,13 UAH/USD, евро - 32,30/32,40 UAH/EUR.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 16:32
Дата: 19 апреля 2018 г. на 17.30
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,07-08/26,10-12 UAH/USD (с утра 26,06-09/26,12-15 UAH/USD, к полудню 26,08/26,13 UAH/USD)
€ 32,35/32,42 UAH/EUR (с утра 32,35/32,40 UAH/EUR, к полудню 32,35/32,40 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 апреля стартовали в условиях преобладания спроса.
До полудня столичный рынок констатировал плавное изменение настроения в сторону роста клиентского предложения валюты.
На 12.45 столичные валютчики-оптовики рапортовали о смене сложившегося с утра преобладания спроса доминированием клиентских оферов в паре доллар-гривня, позволившего установить цену на отметках: 26,08/26,13 UAH/USD, евро - 32,30/32,40 UAH/EUR.
После обеда, на киевском рынке действующие цены немного сузили спреда, снизив менее значимые офера и «заставив» клиентов совершать покупки.
Это выровняло рынок, обеспечив ему итоговый баланс спрос/предложение, благодаря которому обороты немного выросли, заслужив «четверку с минусом» и улучшив показатели предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:55
Дата: 20 апреля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.53
Мелкий опт «неформал»
$ 26,05/26,10 UAH/USD
EUR 32,25/32,45 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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