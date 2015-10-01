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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 179180181182
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:27

Дата: 18 апреля 2018 г. на 17.26
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,07/26,15 UAH/USD (с утра 26,07-08/26,15-17 UAH/USD, к полудню 26,07-09/26,15-18 UAH/USD)
€ 32,30/32,50 UAH/EUR (с утра 32,25/32,35-40 UAH/EUR, к полудню 32,25/32,35-40 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 апреля стартовали в условиях равновесия» покупок и продаж СКВ.

До полудня столичный рынок удерживал равновесие покупок и продаж в сопровождении неважной ликвидности.

На 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении сложившегося с утра равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, позволившего им не изменять действующие цены: 26,07-08/26,15-18 UAH/USD, евро - 32,30/32,50 UAH/EUR.

После обеда, на киевском рынке действующие цены немного понизились в рамках выравнивания спроса и предложения на фоне более активного клиентского «приноса».

По итогам дня на рынке столицы сохранился баланс спрос/предложение, благодаря которому итоговая ликвидность, заслужив «тройку с плюсом», немного выросла, улучшив показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:37

Дата: 19 апреля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.35

Мелкий опт «неформал»

$ 26,06-09/26,12-15 UAH/USD
EUR 32,35/32,40 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 апреля стартовали в условиях преобладания спроса.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:48

На 12.45 столичные валютчики-оптовики рапортовали о смене сложившегося с утра преобладания спроса доминированием клиентских оферов в паре доллар-гривня, позволившего установить цену на отметках: 26,08/26,13 UAH/USD, евро - 32,30/32,40 UAH/EUR.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:32

Дата: 19 апреля 2018 г. на 17.30
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,07-08/26,10-12 UAH/USD (с утра 26,06-09/26,12-15 UAH/USD, к полудню 26,08/26,13 UAH/USD)
€ 32,35/32,42 UAH/EUR (с утра 32,35/32,40 UAH/EUR, к полудню 32,35/32,40 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 апреля стартовали в условиях преобладания спроса.

До полудня столичный рынок констатировал плавное изменение настроения в сторону роста клиентского предложения валюты.

На 12.45 столичные валютчики-оптовики рапортовали о смене сложившегося с утра преобладания спроса доминированием клиентских оферов в паре доллар-гривня, позволившего установить цену на отметках: 26,08/26,13 UAH/USD, евро - 32,30/32,40 UAH/EUR.

После обеда, на киевском рынке действующие цены немного сузили спреда, снизив менее значимые офера и «заставив» клиентов совершать покупки.
Это выровняло рынок, обеспечив ему итоговый баланс спрос/предложение, благодаря которому обороты немного выросли, заслужив «четверку с минусом» и улучшив показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:55

Дата: 20 апреля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.53

Мелкий опт «неформал»

$ 26,05/26,10 UAH/USD
EUR 32,25/32,45 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:15

На 12.11 столичные валютчики-оптовики рапортовали о заметном расширении спреда ценой коррекции более значимых бидов: 26,00-02/26,08-10 UAH/USD, евро - 32,20/32,45 UAH/EUR. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:51

Дата: 20 апреля 2018 г. на 16.48
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 25,98-00/26,06-07 UAH/USD (с утра 26,05/26,10 UAH/USD, к полудню 26,00-02/26,08-10 UAH/USD)
€ 32,20/32,40 UAH/EUR (с утра 32,25/32,45 UAH/EUR, к полудню 32,20/32,45 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня столичный рынок констатировал заметное расширение спреда и переход действующих цен в «праздничный» режим работы (низкие уровни бидов на фоне приподнятых оферов).

На 12.11 столичные валютчики-оптовики рапортовали о заметном расширении спреда ценой коррекции более значимых бидов: 26,00-02/26,08-10 UAH/USD, евро - 32,20/32,45 UAH/EUR. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж.

После обеда, на киевском рынке действующие цены сохранили нисходящую тенденцию в рамках выравнивания местного рынка и «ответа» на преобладание клиентских оферов.

Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который, однако, не спас обороты от потерь - заслужив «тройку» ликвидность киевского рынка понизила показатели предыдущей сессии.
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