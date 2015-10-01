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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 180181182183
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:21

Дата: 24 апреля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.20

Мелкий опт «неформал»

$ 26,00/26,05 UAH/USD
EUR 32,00/32,10 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 24 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
дядя Caша
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