Курси валют у Києві

Дата: 24 апреля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.20
Мелкий опт «неформал»
$ 26,00/26,05 UAH/USD
EUR 32,00/32,10 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 24 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 24 кві, 2018 09:21
Дата: 24 апреля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.20
Мелкий опт «неформал»
$ 26,00/26,05 UAH/USD
EUR 32,00/32,10 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 24 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:36
На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом сохранении без особых изменений цен открытия: 26,00-02/26,06 UAH/USD, евро – 32,00/32,10 UAH/EUR. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж, позволившее почти не менять действующие котировки.
Додано: Вів 24 кві, 2018 16:30
Дата: 24 апреля 2018 г. на 17.27
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,04-05/26,08-10 UAH/USD (с утра 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню 26,00-02/26,06 UAH/USD)
€ 32,00/32,10 UAH/EUR (с утра 32,00/32,10 UAH/EUR, к полудню 32,00/32,10 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 24 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня столичный рынок констатировал нетвердые попытки приподнять действующие цены.
На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом сохранении без особых изменений цен открытия: 26,00-02/26,06 UAH/USD, евро – 32,00/32,10 UAH/EUR. На моменте в Киеве равновесие покупок и продаж, позволившее почти не менять действующие котировки.
После обеда, на киевском рынке действующие цены сохранили восходящую тенденцию в рамках выравнивания местного рынка и «ответа» на преобладание клиентских покупок.
Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который, однако, не обеспечил прогресс на участке ликвидности – как и на предыдущей сессии, обороты заслужили «тройку».
Додано: Сер 25 кві, 2018 09:46
Дата: 25 апреля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.37
Мелкий опт «неформал»
$ 26,08/26,15-17 UAH/USD
EUR 32,10/32,25 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
Додано: Сер 25 кві, 2018 10:54
На 11.47 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении действующих цен пары доллар-гривня (26,05-06/26,13-15 UAH/USD, евро – 32,10/32,250 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Остановка роста курса безналичного «американца» на межбанке успокоила потенциальные клиентов киевской «налички».
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:32
Дата: 25 апреля 2018 г. на 17.30
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,05/26,08 UAH/USD (с утра 26,08/26,15-17 UAH/USD, к полудню 26,05-06/26,3-15 UAH/USD)
€ 32,10/32,20 UAH/EUR (с утра 32,10/32,25 UAH/EUR, к полудню 32,10/32,25 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня столичный рынок постепенно избавлялся от волатильности, связанной с заметным подорожанием «зеленого» безнала на межбанке, постепенно снижая действующие цены в паре доллар-гривня и сохраняя баланс спрос/предложение.
На 11.47 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении действующих цен пары доллар-гривня (26,05-06/26,13-15 UAH/USD, евро – 32,10/32,250 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Остановка роста курса безналичного «американца» на межбанке успокоила потенциальные клиентов киевской «налички».
После обеда, на киевском рынке действующие цены сохранили нисходящую тенденцию в рамках выравнивания местного рынка и «ответа» на коррекцию безналичного «американца» на межбанке.
Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который в меру своих сил обеспечил некоторый прогресс на участке ликвидности – обороты заслужив «тройку с плюсом», улучшили показатели предыдущей сессии.
Додано: Чет 26 кві, 2018 09:02
Дата: 26 апреля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.01
Мелкий опт «неформал»
$ 26,05/26,14 UAH/USD
EUR 31,90/32,10 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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