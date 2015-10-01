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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:05
На 11.59 столичные валютчики-оптовики рапортовали о расширении действующих цен пары доллар-гривня (26,00/26,10 UAH/USD, евро – 31,92/32,05 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Рост оферов стал следствием нежелания игроков оставаться на длинные выходные «в бумаге».
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