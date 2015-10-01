Курси валют у Києві

|
|
|
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:05
На 11.59 столичные валютчики-оптовики рапортовали о расширении действующих цен пары доллар-гривня (26,00/26,10 UAH/USD, евро – 31,92/32,05 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Рост оферов стал следствием нежелания игроков оставаться на длинные выходные «в бумаге».
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:18
Дата: 27 апреля 2018 г. на 16.15
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,02/26,06 UAH/USD (с утра 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню 26,00/26,10 UAH/USD)
€ 31,85/31,97 UAH/EUR (с утра 31,92/32,05 UAH/EUR, к полудню 31,92/32,05 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой по сути не нуждался в поддержке.
На 11.59 столичные валютчики-оптовики рапортовали о расширении действующих цен пары доллар-гривня (26,00/26,10 UAH/USD, евро – 31,92/32,05 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Рост оферов стал следствием нежелания игроков оставаться на длинные выходные «в бумаге».
После обеда, на киевском рынке действующие цены стали более «рыночными», понизив офера и подняв биды, констатировав сужение спреда и сохранив при этом двустороннюю торговлю, которой способствовала ревизия котировок.
Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который в меру своих сил обеспечил некоторый прогресс на участке ликвидности – обороты заслужив «четверку», немного улучшили показатели предыдущей сессии.
Додано: Сер 02 тра, 2018 09:22
Дата: 02 мая 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.20
Мелкий опт «неформал»
$ 25,95/26,05 UAH/USD
EUR 31,40/31,60 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
Додано: Сер 02 тра, 2018 11:00
На 11.58 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сужении маржи действующих цен пары доллар-гривня (25,95/26,00 UAH/USD, евро – 31,45/31,65 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Обороты низкие.
реклама
|