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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 181182183184
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:05

На 11.59 столичные валютчики-оптовики рапортовали о расширении действующих цен пары доллар-гривня (26,00/26,10 UAH/USD, евро – 31,92/32,05 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Рост оферов стал следствием нежелания игроков оставаться на длинные выходные «в бумаге».
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:18

Дата: 27 апреля 2018 г. на 16.15
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,02/26,06 UAH/USD (с утра 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню 26,00/26,10 UAH/USD)
€ 31,85/31,97 UAH/EUR (с утра 31,92/32,05 UAH/EUR, к полудню 31,92/32,05 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 апреля стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой по сути не нуждался в поддержке.

На 11.59 столичные валютчики-оптовики рапортовали о расширении действующих цен пары доллар-гривня (26,00/26,10 UAH/USD, евро – 31,92/32,05 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Рост оферов стал следствием нежелания игроков оставаться на длинные выходные «в бумаге».

После обеда, на киевском рынке действующие цены стали более «рыночными», понизив офера и подняв биды, констатировав сужение спреда и сохранив при этом двустороннюю торговлю, которой способствовала ревизия котировок.

Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который в меру своих сил обеспечил некоторый прогресс на участке ликвидности – обороты заслужив «четверку», немного улучшили показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:22

Дата: 02 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.20

Мелкий опт «неформал»

$ 25,95/26,05 UAH/USD
EUR 31,40/31,60 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:00

На 11.58 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сужении маржи действующих цен пары доллар-гривня (25,95/26,00 UAH/USD, евро – 31,45/31,65 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Обороты низкие.
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:41

Дата: 02 мая 2018 г. на 17.25
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 25,95/26,00 UAH/USD (с утра 25,95/26,05 UAH/USD, к полудню 25,95/26,00 UAH/USD)
€ 31,40-45/31,55-60 UAH/EUR (с утра 31,40/31,60 UAH/EUR, к полудню 31,45/31,65 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой, по сути, не нуждался в поддержке. При этом дилеры получили возможность для сужения маржи.

На 11.58 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сужении маржи действующих цен пары доллар-гривня (25,95/26,00 UAH/USD, евро – 31,45/31,65 UAH/EUR), сопровождаемом равновесием покупок и продаж. Обороты низкие.

После обеда, на киевском рынке действующие цены не претерпели изменений. Этой стабильности способствовала двусторонняя, хотя и вялотекущая торговля.

Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который, однако, не спас ликвидность от потерь – обороты, заслужив «тройку с минусом», заметно ухудшили показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:05

Дата: 03 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 11.03

Мелкий опт «неформал»

$ 25,98/26,05 UAH/USD
EUR 31,30-35/31,60-65 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 03 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:21

На 12.08 столичные валютчики-оптовики рапортовали о росте цен в паре доллар-гривня в ответе на преобладание в этом сегменте клиентского спроса: 26,00/26,08 UAH/USD, евро – 31,25/31,65 UAH/EUR, сопровождаемом низкими оборотами.
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:35

Дата: 03 мая 2018 г. на 17.33
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,02/26,08 UAH/USD (с утра 25,98/26,05 UAH/USD, к полудню 26,00/26,08 UAH/USD)
€ 31,30/31,65 UAH/EUR (с утра 31,30-35/31,60-65 UAH/EUR, к полудню 31,25/31,65 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 03 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой, постепенно нарушался ростом спроса, заставляя дилеров реагировать ценами.

На 12.08 столичные валютчики-оптовики рапортовали о росте цен в паре доллар-гривня в ответе на преобладание в этом сегменте клиентского спроса: 26,00/26,08 UAH/USD, евро – 31,25/31,65 UAH/EUR, сопровождаемом низкими оборотами.

После обеда, на киевском рынке действующие цены ограничились сужением спреда за счет роста более значимых бидов. Это позволило активизировать «принос», выровняв рынок в баланс спрос/предложение.

Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который немного улучшил итоговую ликвидность, заслужившую «тройку с плюсом», что лучше провальных показателей предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:51

Дата: 04 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.46

Мелкий опт «неформал»

$ 26,05/26,10 UAH/USD
EUR 31,30/31,65 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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