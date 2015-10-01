Курси валют у Києві

Дата: 04 мая 2018 г. на 16.40
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,05-06/26,10-13 UAH/USD (с утра 26,05/26,10 UAH/USD, к полудню 26,07/26,12-13 UAH/USD)
€ 31,40-45/31,55-60 UAH/EUR (с утра 31,30/31,65 UAH/EUR, к полудню 31,45/31,65 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой, постепенно нарушался ростом спроса, заставляя дилеров реагировать ценами.
На 12.01 столичные валютчики-оптовики рапортовали о росте цен в паре доллар-гривня в ответе на преобладание в этом сегменте клиентского спроса: 26,07/26,12-13 UAH/USD, евро – 31,45/31,65 UAH/EUR, сопровождаемом низкими оборотами. Поднятием цен удалось уравновесить покупки и продажи в паре доллар-гривня.
После обеда, на киевском рынке действующие цены были понижены в рамках мероприятий по выравниванию спроса и предложения.
Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который заметно улучшил итоговую ликвидность, заслужившую «четверку с плюсом», что лучше показателей предыдущей сессии.