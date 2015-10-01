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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 182183184185
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:44

Дата: 04 мая 2018 г. на 16.40
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,05-06/26,10-13 UAH/USD (с утра 26,05/26,10 UAH/USD, к полудню 26,07/26,12-13 UAH/USD)
€ 31,40-45/31,55-60 UAH/EUR (с утра 31,30/31,65 UAH/EUR, к полудню 31,45/31,65 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой, постепенно нарушался ростом спроса, заставляя дилеров реагировать ценами.

На 12.01 столичные валютчики-оптовики рапортовали о росте цен в паре доллар-гривня в ответе на преобладание в этом сегменте клиентского спроса: 26,07/26,12-13 UAH/USD, евро – 31,45/31,65 UAH/EUR, сопровождаемом низкими оборотами. Поднятием цен удалось уравновесить покупки и продажи в паре доллар-гривня.

После обеда, на киевском рынке действующие цены были понижены в рамках мероприятий по выравниванию спроса и предложения.

Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который заметно улучшил итоговую ликвидность, заслужившую «четверку с плюсом», что лучше показателей предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:29

Дата: 05 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.26

Мелкий опт «неформал»

$ 26,06/26,12 UAH/USD
EUR 31,40/31,60 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 11:06

На 11.55 столичные валютчики-оптовики рапортовали о стабильности цен в паре доллар-гривня: 26,06/26,12 UAH/USD, евро – 31,38/31,63 UAH/EUR, сопровождаемом низкими оборотами. При этом сохранилось равновесие покупок и продаж.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:38

Дата: 07 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.36

Мелкий опт «неформал»

$ 26,07-08/26,12-14 UAH/USD
EUR 31,35-40/31,50-60 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 07 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 16:38

На 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом постоянстве действующих на местном рынке цен (26,07/26,13-15 UAH/USD, евро – 31,35-40/31,45-60 UAH/EUR), сопровождаемом низкими оборотами.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 16:41

Дата: 07 мая 2018 г. на 17.25
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,08-09/26,12-15 UAH/USD (с утра 26,07-08/26,12-14 UAH/USD, к полудню 26,07/26,13-15 UAH/USD)
€ 31,35-40/31,55-60 UAH/EUR (с утра 31,35-40/31,50-60 UAH/EUR, к полудню 31,35-40/31,65 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 07 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, по сути, не прибегая к ценовым ревизиям.

На 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о фактическом постоянстве действующих на местном рынке цен (26,07/26,13-15 UAH/USD, евро – 31,35-40/31,45-60 UAH/EUR), сопровождаемом низкими оборотами.

После обеда, на киевском рынке действующие цены по сути не изменились. Для ревизии, собственно, не имелось причин в силу сбалансированной, хотя и очень вялой торговли.

Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который не спас итоговую ликвидность от регресса - заслужив «тройку», обороты ухудшили показатели субботы.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:50

Дата: 08 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.47

Мелкий опт «неформал»

$ 26,08/26,13 UAH/USD
EUR 31,25/31,45 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения. Со слов столичных дилеров, тамошние банки «пылесосят» дешевую «зеленую» наличку доя переброса ее на дорогой межбанк, снабжая дилеров наличного рынка дефицитной гривней.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:11

На 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о постоянстве действующих на местном рынке цен (26,08/26,13 UAH/USD, евро – 31,25/31,45 UAH/EUR), сопровождаемом низкими оборотами. Менять цены из-за вялотекущего равновесия спроса и предложения не было резона.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:18

Дата: 08 мая 2018 г. на 16.15
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,06-07/26,08-10 UAH/USD (с утра 26,08/26,13 UAH/USD, к полудню 26,08/26,13 UAH/USD)
€ 31,25/31,45 UAH/EUR (с утра 31,25/31,45 UAH/EUR, к полудню 31,25/31,45 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения. Со слов столичных дилеров, тамошние банки «пылесосят» дешевую «зеленую» наличку доя переброса ее на дорогой межбанк, снабжая дилеров наличного рынка дефицитной гривней.

До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, не прибегая к ценовым ревизиям.

На 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о постоянстве действующих на местном рынке цен (26,08/26,13 UAH/USD, евро – 31,25/31,45 UAH/EUR), сопровождаемом низкими оборотами. Менять цены из-за вялотекущего равновесия спроса и предложения не было резона.

После обеда, на киевском рынке действующие цены немного понизились, реагируя на выросший «принос». Ревизия сохранила сбалансированную, хотя и очень вялую торговлю.

Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который не спас итоговую ликвидность от упадка - заслужив «тройку», обороты повторили показатели понедельника
дядя Caша
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