Курси валют у Києві

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 10 тра, 2018 11:27
На 12.17 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении действующих на местном рынке цен (26,07/26,11 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR), сопровождаемом невысокими оборотами. Ревизия цен помогла киевлянам сохранить сбалансированную торговлю в паре доллар-гривня.
Додано: Чет 10 тра, 2018 18:01
Дата: 10 мая 2018 г. на 17.50
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,07/26,10 UAH/USD (с утра 26,10/26,15 UAH/USD, к полудню 26,07/26,12 UAH/USD)
€ 31,10/31,35 UAH/EUR (с утра 31,10/31,35 UAH/EUR, к полудню 31,10/31,35 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 10 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, дисконтируя действующие цены под влиянием «медвежьих» сводок с межбанка.
На 12.17 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении действующих на местном рынке цен (26,07/26,11 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR), сопровождаемом невысокими оборотами. Ревизия цен помогла киевлянам сохранить сбалансированную торговлю в паре доллар-гривня.
После обеда, на киевском рынке действующие цены немного сузили спред, реагируя на сохранившееся равновесие покупок и продаж.
Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который не спас итоговую ликвидность от упадка - заслужив «тройку», обороты повторили показатели вторника.
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