RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Києві

Курси валют у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 183184185186
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:27

На 12.17 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении действующих на местном рынке цен (26,07/26,11 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR), сопровождаемом невысокими оборотами. Ревизия цен помогла киевлянам сохранить сбалансированную торговлю в паре доллар-гривня.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63845
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3831 раз.
Подякували: 7243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 18:01

Дата: 10 мая 2018 г. на 17.50
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,07/26,10 UAH/USD (с утра 26,10/26,15 UAH/USD, к полудню 26,07/26,12 UAH/USD)
€ 31,10/31,35 UAH/EUR (с утра 31,10/31,35 UAH/EUR, к полудню 31,10/31,35 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 10 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, дисконтируя действующие цены под влиянием «медвежьих» сводок с межбанка.

На 12.17 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении действующих на местном рынке цен (26,07/26,11 UAH/USD, евро – 31,10/31,35 UAH/EUR), сопровождаемом невысокими оборотами. Ревизия цен помогла киевлянам сохранить сбалансированную торговлю в паре доллар-гривня.

После обеда, на киевском рынке действующие цены немного сузили спред, реагируя на сохранившееся равновесие покупок и продаж.

Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который не спас итоговую ликвидность от упадка - заслужив «тройку», обороты повторили показатели вторника.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63845
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3831 раз.
Подякували: 7243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:38

Дата: 11 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.36

Мелкий опт «неформал»

$ 26,05/26,10 UAH/USD
EUR 31,10/31,25 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 11 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63845
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3831 раз.
Подякували: 7243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 11:19

На 12.08 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором сужении спреда в паре доллар-гривня на местном рынке цен (26,07/26,10 UAH/USD, евро – 31,10/31,25 UAH/EUR), сопровождаемом невысокими оборотами. Сузить маржу позволила сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63845
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3831 раз.
Подякували: 7243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:10

Дата: 11 мая 2018 г. на 17.09
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,05/26,08 UAH/USD (с утра 26,05/26,10 UAH/USD, к полудню 26,07/26,10 UAH/USD)
€ 31,15/31,30-35 UAH/EUR (с утра 31,10/31,25 UAH/EUR, к полудню 31,10/31,25 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 11 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, без ценового «вмешательства».

На 12.08 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором сужении спреда в паре доллар-гривня на местном рынке цен (26,07/26,10 UAH/USD, евро – 31,10/31,25 UAH/EUR), сопровождаемом невысокими оборотами. Сузить маржу позволила сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.

После обеда, на киевском рынке действующие цены немного понизились в рамках мероприятий по выравниванию рынка.

Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который не спас итоговую ликвидность от упадка - заслужив «тройку», обороты повторили показатели четверга.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63845
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3831 раз.
Подякували: 7243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:36

Дата: 14 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.36

Мелкий опт «неформал»

$ 26,3-04/26,08-10 UAH/USD
EUR 31,15-20/31,45-50 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 14 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63845
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3831 раз.
Подякували: 7243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:34

На 12.15 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором сужении спреда в паре доллар-гривня на местном рынке цен (26,05/26,08 UAH/USD, евро – 31,20/31,30 UAH/EUR), сопровождаемом невысокими оборотами. Сузить маржу позволила сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63845
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3831 раз.
Подякували: 7243 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 183184185186
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 179, 180, 181
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
1809 119163
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 11:35
дядя Caша
Курси валют у Дніпро 1 ... 237, 238, 239
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
2382 156654
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 11:33
дядя Caша
Курси валют у Харкові 1 ... 201, 202, 203
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
2021 136099
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 10:53
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13304)
14.05.2018 13:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.