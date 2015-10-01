Курси валют у Києві

Дата: 15 мая 2018 г. на 17.23
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,05/26,09 UAH/USD (с утра 26,05/26,10 UAH/USD, к обеду 26,05/26,10 UAH/USD)
€ 31,15/31,30 UAH/EUR (с утра 31,20/31,35 UAH/EUR, к обеду31,20/31,35 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 мая стартовали в условиях низколиквидного (сонного?) равновесия спроса и предложения.
До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, без ценового «вмешательства».
На 12.51 столичные валютчики-оптовики рапортовали о стабильности цен в паре доллар-гривня на местном рынке цен (26,05/26,10 UAH/USD, евро – 31,20/31,35 UAH/EUR), сопровождаемом невысокими оборотами. Сохранить цены позволила сбалансированная, но низколиквидная, торговля в паре доллар-гривня.
После обеда, на киевском рынке действующие цены сузили спред в паре доллар-гривня, понизив евро.
Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который не спас итоговую ликвидность от упадка - заслужив «тройку», обороты повторили показатели предыдущей сессии.