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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 184185186187
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:24

Дата: 15 мая 2018 г. на 17.23
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,05/26,09 UAH/USD (с утра 26,05/26,10 UAH/USD, к обеду 26,05/26,10 UAH/USD)
€ 31,15/31,30 UAH/EUR (с утра 31,20/31,35 UAH/EUR, к обеду31,20/31,35 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 мая стартовали в условиях низколиквидного (сонного?) равновесия спроса и предложения.

До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, без ценового «вмешательства».

На 12.51 столичные валютчики-оптовики рапортовали о стабильности цен в паре доллар-гривня на местном рынке цен (26,05/26,10 UAH/USD, евро – 31,20/31,35 UAH/EUR), сопровождаемом невысокими оборотами. Сохранить цены позволила сбалансированная, но низколиквидная, торговля в паре доллар-гривня.

После обеда, на киевском рынке действующие цены сузили спред в паре доллар-гривня, понизив евро.

Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который не спас итоговую ликвидность от упадка - заслужив «тройку», обороты повторили показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:20

Дата: 16 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 11.18

Мелкий опт «неформал»

$ 26,05/26,13 UAH/USD
EUR 31,15/31,25 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 14:57

На 12.00 столичные валютчики-оптовики рапортовали об относительной стабильности цен в паре доллар-гривня на местном рынке (26,06-08/26,10 UAH/USD, евро – 31,10/31,25 UAH/EUR), сопровождаемом низкими оборотами. Сохранить цены позволила сбалансированная, но низколиквидная, торговля в паре доллар-гривня.
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:41

Дата: 16 мая 2018 г. на 17.40
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,05/26,10 UAH/USD (с утра 26,05/26,13 UAH/USD, к обеду 26,06-08/26,10 UAH/USD)
€ 31,07/31,20 UAH/EUR (с утра 31,15/31,25 UAH/EUR, к обеду 31,10/31,25 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, без особого ценового «вмешательства».

На 12.00 столичные валютчики-оптовики рапортовали об относительной стабильности цен в паре доллар-гривня на местном рынке (26,06-08/26,10 UAH/USD, евро – 31,10/31,25 UAH/EUR), сопровождаемом низкими оборотами. Сохранить цены позволила сбалансированная, но низколиквидная, торговля в паре доллар-гривня.

После обеда, на киевском рынке действующие цены сузили спред в паре доллар-гривня, понизив евро.

Киевлянам удалось сохранить итоговый баланс спрос/предложение, который на сей раз обеспечил рост итоговой ликвидности - заслужив «твердую четверку», обороты улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:39

Дата: 17 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.36

Мелкий опт «неформал»

$ 26,03-06/26,08-13 UAH/USD
EUR 31,00-05/31,15-20 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 17 мая стартовали очень «широко» в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:11

На 12.07 столичные валютчики-оптовики рапортовали об очень незначительном повышении долларовых цен, связанном с текущей скудностью клиентского «приноса»: 26,06-07/26,10-13 UAH/USD, евро – 31,05/31,15-20 UAH/EUR, сопровождаемом низкими оборотами сбалансированной в целом торговли.
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:47

Дата: 17 мая 2018 г. на 17.43
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,03-05/26,07-10 UAH/USD (с утра 26,03-06/26,08-12 UAH/USD, к обеду 26,06-07/26,10-13 UAH/USD)
€ 31,00/31,10-15 UAH/EUR (с утра 31,00-05/31,15-20 UAH/EUR, к обеду 31,05/31,15-20 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 17 мая стартовали очень «широко» в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, без особого ценового «вмешательства», хотя на перебои с поступлением валюты от клиентов надо было реагировать ростом бидов.

На 12.07 столичные валютчики-оптовики рапортовали об очень незначительном повышении долларовых цен, связанном с текущей скудностью клиентского «приноса»: 26,06-07/26,10-13 UAH/USD, евро – 31,05/31,15-20 UAH/EUR, сопровождаемом низкими оборотами сбалансированной в целом торговли.

После обеда, на киевском рынке действующие цены «под впечатлением» немного понизились, а рынок сохранил баланс спрос/предложение. Последний, однако, не спас обороты от потерь – по итогам дня ликвидность заслужила «тройку», констатировав ухудшение «хороших» показателей предыдущей сессии.
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