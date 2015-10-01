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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 185186187188
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:23


Дата: 21 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 11.21

Мелкий опт «неформал»

$ 25,97-26,00/26,04-05 UAH/USD
EUR 30,75-80/30,95-31,05 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:20

На 12.17 столичные валютчики-оптовики рапортовали о незначительном снижении долларовых цен, связанном с текущей ситуацией на межбанке: 25,97-98/26,01-04 UAH/USD, евро – 30,75-80/30,90-95 UAH/EUR, сопровождаемом невысокими оборотами сбалансированной в целом торговли.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:34

Дата: 21 мая 2018 г. на 17.32
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 25,95-97/26,00 UAH/USD (с утра 25,97-26,00/26,04-05 UAH/USD, к полудню 25,97-98/26,01-04 UAH/USD)
€ 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR (с утра 30,75-80/30,95-31,05 UAH/EUR, к полудню 30,75-80/30,95 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, без особого ценового «вмешательства», хотя столичные валютчики очень аккуратно обе позиции в паре доллар-гривня в ответ на коррекцию «зеленого» безнала на межбанке.

На 12.17 столичные валютчики-оптовики рапортовали о незначительном снижении долларовых цен, связанном с текущей ситуацией на межбанке: 25,97-98/26,01-04 UAH/USD, евро – 30,75-80/30,90-95 UAH/EUR, сопровождаемом невысокими оборотами сбалансированной в целом торговли.

После обеда, на киевском рынке ни настроение, ни динамика действующих цен, не претерпели изменений.

По итогам дня сохранилось равновесие спроса и предложения, которое на сей раз способствовало росту итоговой ликвидности, заслужившей «четверку» и улучшив показатели предыдущей сессии. Возможно, в этом участвовала внутридневная коррекция действующих цен.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 09:54

Дата: 22 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.52

Мелкий опт «неформал»

$ 25,98/26,03 UAH/USD
EUR 30,75/31,00 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:15

На 12.10 столичные валютчики-оптовики рапортовали о незначительном снижении долларовых цен, связанном с текущей ситуацией на межбанке: 25,95-97/26,00-02 UAH/USD, евро – 30,70-75/30,95 UAH/EUR, сопровождаемом невысокими оборотами сбалансированной в целом торговли.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:28

Дата: 22 мая 2018 г. на 17.25
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 25,97-98/26,00-02 UAH/USD (с утра 25,98/26,03 UAH/USD, к полудню 25,95-97/26,00-02 UAH/USD)
€ 30,70-75/30,95 UAH/EUR (с утра 30,75/31,00 UAH/EUR, к полудню 30,70-75/30,95 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, без особого ценового «вмешательства», хотя столичные валютчики очень аккуратно снижали обе позиции в паре доллар-гривня в ответ на коррекцию «зеленого» безнала на межбанке.

На 12.10 столичные валютчики-оптовики рапортовали о незначительном снижении долларовых цен, связанном с текущей ситуацией на межбанке: 25,95-97/26,00-02 UAH/USD, евро – 30,70-75/30,95 UAH/EUR, сопровождаемом невысокими оборотами сбалансированной в целом торговли.

После обеда, на киевском рынке настроение, не претерпело изменений, но для поддержки баланса спроса и предложения потребовалось незначительное повышение более значимых бидов в паре доллар-гривня.

По итогам дня сохранилось равновесие спроса и предложения, которое и на сей раз способствовало сохранению приличного состояния итоговой ликвидности, заслужившей «четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:35

Дата: 23 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.34

Мелкий опт «неформал»

$ 25,98/26,02 UAH/USD
EUR 30,60/30,90 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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