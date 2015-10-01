Курси валют у Києві

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 24 тра, 2018 11:09
На 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое позволило киевлянам не ревизовать цены, оставив их на уровнях открытия: 26,00-02/26,05-07 UAH/USD, евро – 30,70-75/30,90-95 UAH/EUR. В Киеве идет сбалансированная торговля, сопровождаясь невысокими оборотами.
Додано: Чет 24 тра, 2018 17:27
Дата: 24 мая 2018 г. на 18.24
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,00-02/26,05-07 UAH/USD (с утра 26,00-01/26,05-07 UAH/USD, к полудню 26,00-01/26,05-07 UAH/USD)
€ 30,70/30,85 UAH/EUR (с утра 30,70/30,95 UAH/EUR, к полудню 30,70-75/30,90-95 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 24 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, без ценового «вмешательства».
На 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое позволило киевлянам не ревизовать цены, оставив их на уровнях открытия: 26,00-02/26,05-07 UAH/USD, евро – 30,70-75/30,90-95 UAH/EUR. В Киеве идет сбалансированная торговля, сопровождаясь невысокими оборотами.
После обеда, на киевском рынке настроение и цены в паре доллар-гривня не претерпели изменений.
По итогам дня сохранилось равновесие спроса и предложения, которое на сей раз не спасло столичный рынок от потерь – обороты, заслужив «троечку», повторили показатели предыдущей сессии.
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