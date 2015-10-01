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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 186187188189
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:09

На 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое позволило киевлянам не ревизовать цены, оставив их на уровнях открытия: 26,00-02/26,05-07 UAH/USD, евро – 30,70-75/30,90-95 UAH/EUR. В Киеве идет сбалансированная торговля, сопровождаясь невысокими оборотами.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:27

Дата: 24 мая 2018 г. на 18.24
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,00-02/26,05-07 UAH/USD (с утра 26,00-01/26,05-07 UAH/USD, к полудню 26,00-01/26,05-07 UAH/USD)
€ 30,70/30,85 UAH/EUR (с утра 30,70/30,95 UAH/EUR, к полудню 30,70-75/30,90-95 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 24 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, без ценового «вмешательства».

На 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое позволило киевлянам не ревизовать цены, оставив их на уровнях открытия: 26,00-02/26,05-07 UAH/USD, евро – 30,70-75/30,90-95 UAH/EUR. В Киеве идет сбалансированная торговля, сопровождаясь невысокими оборотами.

После обеда, на киевском рынке настроение и цены в паре доллар-гривня не претерпели изменений.

По итогам дня сохранилось равновесие спроса и предложения, которое на сей раз не спасло столичный рынок от потерь – обороты, заслужив «троечку», повторили показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:48

Дата: 25 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.45

Мелкий опт «неформал»

$ 26,00-02/26,05-07 UAH/USD
EUR 30,65-70/30,80-85 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:08

На 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен из-за ставшего более активным клиентского «приноса»: 26,00/26,05 UAH/USD, евро – 30,70/30,80 UAH/EUR. Столичные дилеры уверены, что клиент сдает валюту на закупки продуктов и напитков на Троицу.
дядя Caша
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