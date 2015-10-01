Курси валют у Києві

|
|
|
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 24 тра, 2018 11:09
На 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое позволило киевлянам не ревизовать цены, оставив их на уровнях открытия: 26,00-02/26,05-07 UAH/USD, евро – 30,70-75/30,90-95 UAH/EUR. В Киеве идет сбалансированная торговля, сопровождаясь невысокими оборотами.
Додано: Чет 24 тра, 2018 17:27
Дата: 24 мая 2018 г. на 18.24
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,00-02/26,05-07 UAH/USD (с утра 26,00-01/26,05-07 UAH/USD, к полудню 26,00-01/26,05-07 UAH/USD)
€ 30,70/30,85 UAH/EUR (с утра 30,70/30,95 UAH/EUR, к полудню 30,70-75/30,90-95 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 24 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, без ценового «вмешательства».
На 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое позволило киевлянам не ревизовать цены, оставив их на уровнях открытия: 26,00-02/26,05-07 UAH/USD, евро – 30,70-75/30,90-95 UAH/EUR. В Киеве идет сбалансированная торговля, сопровождаясь невысокими оборотами.
После обеда, на киевском рынке настроение и цены в паре доллар-гривня не претерпели изменений.
По итогам дня сохранилось равновесие спроса и предложения, которое на сей раз не спасло столичный рынок от потерь – обороты, заслужив «троечку», повторили показатели предыдущей сессии.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:48
Дата: 25 мая 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.45
Мелкий опт «неформал»
$ 26,00-02/26,05-07 UAH/USD
EUR 30,65-70/30,80-85 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:08
На 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен из-за ставшего более активным клиентского «приноса»: 26,00/26,05 UAH/USD, евро – 30,70/30,80 UAH/EUR. Столичные дилеры уверены, что клиент сдает валюту на закупки продуктов и напитков на Троицу.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:44
Дата: 25 мая 2018 г. на 16.43
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 25,98-00/26,02-04 UAH/USD (с утра 26,00-02/26,05-07 UAH/USD, к полудню 26,00/26,05 UAH/USD)
€ 30,65-70/30,80-85 UAH/EUR (с утра 30,65-70/30,80-85 UAH/EUR, к полудню 30,70/30,80 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить посредством незначительного снижения действующих цен в ответ на коррекцию доллара на межбанке.
На 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен из-за ставшего более активным клиентского «приноса»: 26,00/26,05 UAH/USD, евро – 30,70/30,80 UAH/EUR. Столичные дилеры уверены, что клиент сдает валюту на закупки продуктов и напитков на Троицу.
После обеда, на киевском рынке цены в паре доллар-гривня продолжали нисходящий тренд.
По итогам дня сохранилось равновесие спроса и предложения, которое на сей раз спасло столичный рынок от потерь – обороты, заслужив «четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:57
Дата: 29 мая 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.52
Мелкий опт «неформал»
$ 25,98/26,02 UAH/USD
EUR 30,50/30,65 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
Додано: Вів 29 тра, 2018 11:35
На 12.23 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен из-за ставшего более активным клиентского «приноса»: 25,95/25,98 UAH/USD, евро – 30,40/30,55 UAH/EUR. Столичные валютчики констатируют вялую, хотя и равновесную торговлю в паре доллар-гривня.
Додано: Вів 29 тра, 2018 16:44
Дата: 29 мая 2018 г. на 17.40
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 25,95/25,98 UAH/USD (с утра 25,98/26,02 UAH/USD, к полудню 25,95/25,98 UAH/USD)
€ 30,40/30,55 UAH/EUR (с утра 30,50/30,65 UAH/EUR, к полудню 30,40/30,55 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 29 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить посредством незначительного снижения действующих цен в ответ на коррекцию доллара на межбанке.
На 12.23 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен из-за ставшего более активным клиентского «приноса»: 25,95/25,98 UAH/USD, евро – 30,40/30,55 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют вялую, хотя и равновесную торговлю в паре доллар-гривня.
После обеда, на киевском рынке цены в паре доллар-гривня не тронулись с полуденных отметок, удерживаемые на месте равновесием покупок и продаж.
По итогам дня сохранилось равновесие спроса и предложения, которое на сей раз не совсем спасло столичный рынок от потерь – обороты, заслужив «четверку с минусом», немного ухудшили показатели предыдущей сессии.
|