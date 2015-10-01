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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 187188189190
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:37

Дата: 30 мая 2018 г. на 17.22
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD (с утра 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD, к полудню 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD)
€ 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR (с утра 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR, к полудню 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить не меняя действующие цены.

На 12.17 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD, евро – 30,25-30/30,45-50 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют среднеликвидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня.

После обеда, на киевском рынке цены в паре доллар-гривня не тронулись с полуденных отметок, удерживаемые на месте равновесием покупок и продаж.

По итогам дня сохранилось равновесие спроса и предложения, которое на сей раз не спасло столичный рынок от потерь – обороты, заслужив «тройку», ухудшили показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:39

Дата: 31 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.37

Мелкий опт «неформал»

$ 25,95/26,02 UAH/USD
EUR 30,40-45/30,50-65 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 31 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:25

На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,95/26,02 UAH/USD, евро – 30,35/30,65 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:47

Дата: 31 мая 2018 г. на 17.35
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 25,95-97/26,00-02 UAH/USD (с утра 25,95/26,02 UAH/USD, к полудню 25,95/26,02 UAH/USD)
€ 30,30/30,55 UAH/EUR (с утра 30,40-45/30,50-65 UAH/EUR, к полудню 30,35/30,65 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 31 мая стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить, не меняя действующие цены.

На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,95/26,02 UAH/USD, евро – 30,35/30,65 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня.

После обеда, на киевском рынке цены в паре доллар-гривня не тронулись с полуденных отметок, удерживаемые на месте равновесием покупок и продаж.

По итогам дня сохранилось равновесие спроса и предложения, которое на сей раз не спасло столичный рынок от потерь – обороты, заслужив «тройку», повторили не самые лучшие показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:45

Дата: 01 июня 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.40

Мелкий опт «неформал»

$ 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD
EUR 30,35-40/30,55-60 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 01 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:29

На 12.20 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое некоторым снижением действующих цен: 25,93/25,97 UAH/USD, евро – 30,35/30,55 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Пока они успевают за рынком.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:41

Дата: 01 июня 2018 г. на 16.40
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 25,93-94/25,96-97 UAH/USD (с утра 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD, к полудню 25,93/25,97 UAH/USD)
€ 30,40/30,55 UAH/EUR (с утра 30,35-40/30,55-60 UAH/EUR, к полудню 30,35/30,55 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 01 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить ценой снижения действующих цен.

На 12.20 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое некоторым снижением действующих цен: 25,93/25,97 UAH/USD, евро – 30,35/30,55 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня. На это время пока они успевали за рынком…

После обеда, на киевском рынке цены в паре доллар-гривня по сути не тронулись с полуденных отметок, удерживаемые на месте равновесием покупок и продаж.

По итогам дня сохранилось равновесие спроса и предложения, которое на сей раз выручило столичный рынок – обороты, заслужив «четверку с минусом», улучшили не самые лучшие показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:12

Дата: 04 июня 2018 г.

Рынок наличных Киева 11.10

Мелкий опт «неформал»

$ 25,94/25,96 UAH/USD
EUR 30,35-40/30,59-55 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:20

На 12.04 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,94/25,96 UAH/USD, евро – 30,35-40/30,50-55 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Пока рынок не требует ревизий цен.
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