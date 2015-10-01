Курси валют у Києві

Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:41

Дата: 01 июня 2018 г. на 16.40

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 25,93-94/25,96-97 UAH/USD (с утра 25,95-97/25,98-26,00 UAH/USD, к полудню 25,93/25,97 UAH/USD)

€ 30,40/30,55 UAH/EUR (с утра 30,35-40/30,55-60 UAH/EUR, к полудню 30,35/30,55 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 01 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить ценой снижения действующих цен.



На 12.20 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое некоторым снижением действующих цен: 25,93/25,97 UAH/USD, евро – 30,35/30,55 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня. На это время пока они успевали за рынком…



После обеда, на киевском рынке цены в паре доллар-гривня по сути не тронулись с полуденных отметок, удерживаемые на месте равновесием покупок и продаж.



По итогам дня сохранилось равновесие спроса и предложения, которое на сей раз выручило столичный рынок – обороты, заслужив «четверку с минусом», улучшили не самые лучшие показатели предыдущей сессии.