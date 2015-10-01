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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 05 чер, 2018 09:38
Дата: 05 июня 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.33
Мелкий опт «неформал»
$ 25,95-97/26,03-05 UAH/USD
EUR 30,45/30,65 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 11:24
На 12.21 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,95-97/26,03-05 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Пока рынок не требует ревизий цен.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 64458
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3900 раз.
- Подякували: 7298 раз.
-
- Профіль
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