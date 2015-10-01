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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 05 чер, 2018 09:38
Дата: 05 июня 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.33
Мелкий опт «неформал»
$ 25,95-97/26,03-05 UAH/USD
EUR 30,45/30,65 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 11:24
На 12.21 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,95-97/26,03-05 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Пока рынок не требует ревизий цен.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 16:59
Дата: 05 июня 2018 г. на 18.00
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 25,99/26,07 UAH/USD (с утра 25,95-97/26,03-05 UAH/USD, к полудню 25,95-97/26,03-05 UAH/USD)
€ 30,45/30,60 UAH/EUR (с утра 30,45/30,65 UAH/EUR, к 30,45/30,65 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить, не ревизуя действующие цены, в этом не было необходимости из-за «естественной» сбалансированности.
На 12.21 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,95-97/26,03-05 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня.
На указанное время рынок не требует ревизий цен.
После обеда, на киевском рынке цены в паре доллар-гривня выросли в ответ на настроения межбанка и ставший более активным клиентский спрос.
Своевременное повышение действующих цен киевскими дилерами сберегло относительное равновесие покупок и продаж, что, в свою очередь, обеспечило прогресс на участке ликвидности – заслужив «четверку с минусом», обороты улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 10:07
Дата: 06 июня 2018 г.
Рынок наличных Киева 19.45
Мелкий опт «неформал»
$ 25,98-26,00/26,04-05 UAH/USD
EUR 30,50/30,70-75 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 06 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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дядя Caша
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Додано: Сер 06 чер, 2018 11:05
На 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое ростом действующих цен: 26,03/26,07 UAH/USD, евро – 30,55-60/30,65-70 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Ростом цен удалось сохранить баланс.
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дядя Caша
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