Курси валют у Києві

Додано: Вів 05 чер, 2018 16:59

Дата: 05 июня 2018 г. на 18.00

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 25,99/26,07 UAH/USD (с утра 25,95-97/26,03-05 UAH/USD, к полудню 25,95-97/26,03-05 UAH/USD)

€ 30,45/30,60 UAH/EUR (с утра 30,45/30,65 UAH/EUR, к 30,45/30,65 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить, не ревизуя действующие цены, в этом не было необходимости из-за «естественной» сбалансированности.



На 12.21 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,95-97/26,03-05 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня.

На указанное время рынок не требует ревизий цен.



После обеда, на киевском рынке цены в паре доллар-гривня выросли в ответ на настроения межбанка и ставший более активным клиентский спрос.

Своевременное повышение действующих цен киевскими дилерами сберегло относительное равновесие покупок и продаж, что, в свою очередь, обеспечило прогресс на участке ликвидности – заслужив «четверку с минусом», обороты улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.