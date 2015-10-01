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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 188189190191
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 09:38

Дата: 05 июня 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.33

Мелкий опт «неформал»

$ 25,95-97/26,03-05 UAH/USD
EUR 30,45/30,65 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:24

На 12.21 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,95-97/26,03-05 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Пока рынок не требует ревизий цен.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:59

Дата: 05 июня 2018 г. на 18.00
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 25,99/26,07 UAH/USD (с утра 25,95-97/26,03-05 UAH/USD, к полудню 25,95-97/26,03-05 UAH/USD)
€ 30,45/30,60 UAH/EUR (с утра 30,45/30,65 UAH/EUR, к 30,45/30,65 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить, не ревизуя действующие цены, в этом не было необходимости из-за «естественной» сбалансированности.

На 12.21 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,95-97/26,03-05 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня.
На указанное время рынок не требует ревизий цен.

После обеда, на киевском рынке цены в паре доллар-гривня выросли в ответ на настроения межбанка и ставший более активным клиентский спрос.
Своевременное повышение действующих цен киевскими дилерами сберегло относительное равновесие покупок и продаж, что, в свою очередь, обеспечило прогресс на участке ликвидности – заслужив «четверку с минусом», обороты улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:07

Дата: 06 июня 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.45

Мелкий опт «неформал»

$ 25,98-26,00/26,04-05 UAH/USD
EUR 30,50/30,70-75 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 06 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:05

На 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое ростом действующих цен: 26,03/26,07 UAH/USD, евро – 30,55-60/30,65-70 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Ростом цен удалось сохранить баланс.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:35

Дата: 06 июня 2018 г. на 17.27
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,04/26,10 UAH/USD (с утра 25,98-26,00/26,04-05 UAH/USD, к полудню 26,03/26,07 UAH/USD)
€ 30,65-70/30,75-80 UAH/EUR (с утра 30,50/30,70-75 UAH/EUR, к полудню 30,55-60/30,65-70 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 06 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить ценой заметного повышения котировок доллара и евро.

На 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое ростом действующих цен: 26,03/26,07 UAH/USD, евро – 30,55-60/30,65-70 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Ростом цен удалось сохранить баланс.

После обеда, на киевском рынке цены в паре доллар-гривня выросли в ответ на настроения межбанка и ставший более активным клиентский спрос.
Своевременное повышение действующих цен киевскими дилерами сберегло относительное равновесие покупок и продаж, что, впрочем, не спасло рынок столицы от некоторого регресса на участке ликвидности - заслужив «тройку», обороты ухудшили показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:44

Дата: 07 июня 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.43

Мелкий опт «неформал»

$ 26,05/26,10 UAH/USD
EUR 30,75/30,85 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 07 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:27

На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое ростом действующих цен: 26,06/26,12 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Ростом цен удалось сохранить баланс.
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:16

Дата: 07 июня 2018 г. на 17.14
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,05/26,10-11 UAH/USD (с утра 26,05/26,10 UAH/USD, к полудню 26,06/26,12 UAH/USD)
€ 30,80/31,0 UAH/EUR (с утра 30,75/30,85 UAH/EUR, к полудню 30,80/30,95 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 07 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить ценой незначительного повышения котировок доллара и евро.

На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое ростом действующих цен: 26,06/26,12 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Ростом цен удалось сохранить баланс.

После обеда, на киевском рынке цены в паре доллар-гривня немного понизились в ответ на более спокойные настроения межбанка и ставший менее активным клиентский спрос.
Своевременные ревизии действующих цен киевскими дилерами сберегло относительное равновесие покупок и продаж, что, впрочем, не спасло рынок столицы от вялой торговой активности - заслужив «тройку», обороты повторили показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:29

Дата: 08 июня 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.28

Мелкий опт «неформал»

$ 26,05/26,09 UAH/USD
EUR 30,80/30,95 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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