RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Києві

Курси валют у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 189190191192
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:33

На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен: 26,04/26,09 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Снижением цен удалось сохранить баланс.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64575
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3911 раз.
Подякували: 7306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:32

Дата: 08 июня 2018 г. на 16.30
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,04/26,08-10 UAH/USD (с утра 26,05/26,09 UAH/USD, к полудню 26,04/26,08 UAH/USD)
€ 30,75-80/30,95 UAH/EUR (с утра 30,80/30,95 UAH/EUR, к полудню 30,80/30,95 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить ценой незначительного снижения котировок наличной пары доллар-гривня.

На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен: 26,04/26,09 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня.

После обеда, на киевском рынке цены в паре доллар-гривня не изменив биды, немного приподняли офера, перейдя в режим «работы выходного дня» с широкой маржой.

Столичные валютчики сетуют на неважное состояние клиентского «приноса», считая это главной причиной «посредственной», «на троечку», ликвидности по итогам пятничной сессии, несмотря на равновесие покупок и продаж.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64575
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3911 раз.
Подякували: 7306 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 189190191192
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Дніпро 1 ... 244, 245, 246
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
2455 162449
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 чер, 2018 15:51
дядя Caша
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 185, 186, 187
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
1864 123573
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 чер, 2018 15:40
дядя Caша
Курси валют у Харкові 1 ... 206, 207, 208
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
2077 140004
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 чер, 2018 15:06
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56854)
08.06.2018 17:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.