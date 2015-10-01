Курси валют у Києві

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:33
На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен: 26,04/26,09 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Снижением цен удалось сохранить баланс.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:32
Дата: 08 июня 2018 г. на 16.30
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,04/26,08-10 UAH/USD (с утра 26,05/26,09 UAH/USD, к полудню 26,04/26,08 UAH/USD)
€ 30,75-80/30,95 UAH/EUR (с утра 30,80/30,95 UAH/EUR, к полудню 30,80/30,95 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить ценой незначительного снижения котировок наличной пары доллар-гривня.
На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен: 26,04/26,09 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня.
После обеда, на киевском рынке цены в паре доллар-гривня не изменив биды, немного приподняли офера, перейдя в режим «работы выходного дня» с широкой маржой.
Столичные валютчики сетуют на неважное состояние клиентского «приноса», считая это главной причиной «посредственной», «на троечку», ликвидности по итогам пятничной сессии, несмотря на равновесие покупок и продаж.
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