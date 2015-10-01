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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 189190191192
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:33

На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен: 26,04/26,09 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Снижением цен удалось сохранить баланс.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 15:32

Дата: 08 июня 2018 г. на 16.30
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,04/26,08-10 UAH/USD (с утра 26,05/26,09 UAH/USD, к полудню 26,04/26,08 UAH/USD)
€ 30,75-80/30,95 UAH/EUR (с утра 30,80/30,95 UAH/EUR, к полудню 30,80/30,95 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить ценой незначительного снижения котировок наличной пары доллар-гривня.

На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен: 26,04/26,09 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня.

После обеда, на киевском рынке цены в паре доллар-гривня не изменив биды, немного приподняли офера, перейдя в режим «работы выходного дня» с широкой маржой.

Столичные валютчики сетуют на неважное состояние клиентского «приноса», считая это главной причиной «посредственной», «на троечку», ликвидности по итогам пятничной сессии, несмотря на равновесие покупок и продаж.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:55

Дата: 11 июня 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.28

Мелкий опт «неформал»

$ 26,00-02/26,04-07 UAH/USD
EUR 30,75/30,95 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 11 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:29

На 12.20 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен по более значимым бидам: 25,97-26,00/26,04-07 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Снижением цен спроса удалось сохранить баланс.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:30

Дата: 11 июня 2018 г. на 17.27
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 25,97-26,00/26,05-06 UAH/USD (с утра 26,00-02/26,04-07 UAH/USD, к полудню 25,97-26,00/26,04-07 UAH/USD)
€ 30,75-80/30,95 UAH/EUR (с утра 30,75/30,95 UAH/EUR, к полудню 30,75/30,95 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 11 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить ценой незначительного снижения котировок бидов наличной пары доллар-гривня.

На 12.20 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое снижением действующих цен по более значимым бидам: 25,97-26,00/26,04-07 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Снижением цен спроса удалось сохранить баланс.

После обеда, на киевском рынке цены понизившихся в полдень бидов в паре доллар-гривня не изменились на фоне немного потерявших оферов.
Подобной ценовой динамикой удалось сберечь равновесие покупок и продажи, что, в свою очередь, наконец-то отразилось на оборотах «по-киевски» - за ликвидность столичные дилеры-«неформалы» поставили «тройку с плюсом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 09:43

Дата: 12 июня 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.41

Мелкий опт «неформал»

$ 26,00-01/26,03-05 UAH/USD
EUR 30,70/30,90 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:16

На 12.04 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 26,00-01/26,03-05 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:38

Дата: 12 июня 2018 г. на 17.31
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,02-03/26,05-08 UAH/USD (с утра 26,00-01/26,03-05 UAH/USD, к полудню 26,00-01/26,03-05 UAH/USD)
€ 30,75/30,95 UAH/EUR (с утра 30,70/30,90 UAH/EUR, к полудню 30,70/30,90 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня сложившийся баланс спроса и предложения на рынке столицы стал главной причиной не менять цены с уровней открытия.

На 12.04 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 26,00-01/26,03-05 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня.

После обеда, на киевском рынке цены стараниями выросших покупок клиентов, немного приподнялись. Это же позволило столичным валютчикам сохранить итоговый баланс спроса и предложения, который, однако, не спас обороты от незначительного снижения, аккурат, на «твердую тройку».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:38

Дата: 13 июня 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.36

Мелкий опт «неформал»

$ 26,03-04/26,08-10 UAH/USD
EUR 30,75/30,95 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:44

На 12.41 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое заметным ростом действующих цен в паре доллар-гривня: 26,07/26,10 UAH/USD, евро – 30,80/30,90 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня.
дядя Caша
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