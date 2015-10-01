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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 190191192193
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:24

Дата: 13 июня 2018 г. на 17.38
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,08/26,12 UAH/USD (с утра 26,03-04/26,08-10 UAH/USD, к полудню 26,07/26,10 UAH/USD)
€ 30,75/30,90-95 UAH/EUR (с утра 30,75/30,95 UAH/EUR, к полудню 30,80/30,90 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня сложившийся баланс спроса и предложения на рынке столицы поддерживался аккуратным повышением действующих цен, сообразно настроению на межбанке.

На 12.41 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое заметным ростом действующих цен в паре доллар-гривня: 26,07/26,10 UAH/USD, евро – 30,80/30,90 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня.

После обеда, на киевском рынке цены стараниями выросших покупок клиентов, немного приподнялись. Это же позволило столичным валютчикам сохранить итоговый баланс спроса и предложения, который на сей раз улучшил общую ликвидность торгов, заслужив от столичных валютчиков «четверку».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:33

Дата: 14 июня 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.28

Мелкий опт «неформал»

$ 26,07-09/26,12-15 UAH/USD
EUR 30,80/31,00 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 14 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
дядя Caша
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