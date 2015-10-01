Курси валют у Києві

Дата: 13 июня 2018 г. на 17.38
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,08/26,12 UAH/USD (с утра 26,03-04/26,08-10 UAH/USD, к полудню 26,07/26,10 UAH/USD)
€ 30,75/30,90-95 UAH/EUR (с утра 30,75/30,95 UAH/EUR, к полудню 30,80/30,90 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня сложившийся баланс спроса и предложения на рынке столицы поддерживался аккуратным повышением действующих цен, сообразно настроению на межбанке.
На 12.41 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое заметным ростом действующих цен в паре доллар-гривня: 26,07/26,10 UAH/USD, евро – 30,80/30,90 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня.
После обеда, на киевском рынке цены стараниями выросших покупок клиентов, немного приподнялись. Это же позволило столичным валютчикам сохранить итоговый баланс спроса и предложения, который на сей раз улучшил общую ликвидность торгов, заслужив от столичных валютчиков «четверку».