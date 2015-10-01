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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 09:24
Дата: 13 июня 2018 г. на 17.38
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,08/26,12 UAH/USD (с утра 26,03-04/26,08-10 UAH/USD, к полудню 26,07/26,10 UAH/USD)
€ 30,75/30,90-95 UAH/EUR (с утра 30,75/30,95 UAH/EUR, к полудню 30,80/30,90 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня сложившийся баланс спроса и предложения на рынке столицы поддерживался аккуратным повышением действующих цен, сообразно настроению на межбанке.
На 12.41 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое заметным ростом действующих цен в паре доллар-гривня: 26,07/26,10 UAH/USD, евро – 30,80/30,90 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня.
После обеда, на киевском рынке цены стараниями выросших покупок клиентов, немного приподнялись. Это же позволило столичным валютчикам сохранить итоговый баланс спроса и предложения, который на сей раз улучшил общую ликвидность торгов, заслужив от столичных валютчиков «четверку».
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Додано: Чет 14 чер, 2018 09:33
Дата: 14 июня 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.28
Мелкий опт «неформал»
$ 26,07-09/26,12-15 UAH/USD
EUR 30,80/31,00 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 14 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 11:14
На 12.07 столичные валютчики-оптовики рапортовали о заметном подорожании доллара (26,12/26,20 UAH/USD, евро – 30,80/31,00 UAH/EUR), сопровождаемом прогнозированным отсутствием реальной торговли.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 16:48
Дата: 14 июня 2018 г. на 17.41
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,10-12/26,17-20 UAH/USD (с утра 26,07-09/26,12-15 UAH/USD, к полудню 26,12/26,20 UAH/USD)
€ 30,85/31,05 UAH/EUR (с утра 30,80/31,00 UAH/EUR, к полудню 30,80/31,00 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 14 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня столичные валютчики пытались поддерживать утреннее равновесие покупок и продаж повышение действующих, констатировав при этом сворачивание торговой активности, вызванное высокой курсовой динамикой.
На 12.07 столичные валютчики-оптовики рапортовали о заметном подорожании доллара (26,12/26,20 UAH/USD, евро – 30,80/31,00 UAH/EUR), сопровождаемом прогнозированным отсутствием реальной торговли.
После обеда, на киевском рынке цены прекратили рост из-за установившейся стабильности на межбанке и появившегося какого-никакого клиентского предложения СКВ.
Обеденная пауза в работе дала о себе знать – по итогам дня, несмотря на относительное равновесие спроса и предложения, ликвидность упала, заслужив от столичных валютчиков «сиротскую троечку», констатировав ухудшение «хороших» показателей предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 09:41
Дата: 15 июня 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.38
Мелкий опт «неформал»
$ 26,08-10/26,14-15 UAH/USD
EUR 30,40/30,90 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:27
На 12.25 столичные валютчики-оптовики рапортовали о подорожании доллара (26,12/26,15-17 UAH/USD, евро – 30,50/30,80 UAH/EUR), сопровождаемом сбалансированной торговлей в паре доллар-гривня.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:31
Дата: 15 июня 2018 г. на 16.28
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,12/26,17 UAH/USD (с утра 26,08-10/26,14-15 UAH/USD, к полудню 26,12/26,15-17 UAH/USD)
€ 30,40-45/30,90 UAH/EUR (с утра 30,40/30,90 UAH/EUR, к полудню 30,50/30,80 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня столичные валютчики пытались поддерживать утреннее равновесие покупок и продаж повышение действующих цен.
На 12.25 столичные валютчики-оптовики рапортовали о подорожании доллара (26,12/26,15-17 UAH/USD, евро – 30,50/30,80 UAH/EUR), сопровождаемом сбалансированной торговлей в паре доллар-гривня.
После обеда, на киевском рынке цены прекратили рост из-за установившейся стабильности на межбанке и появившегося какого-никакого клиентского предложения СКВ.
Итоговое равновесие и отсутствие пауз в торговле на протяжении пятницы обеспечили некоторый прогресс на участке ликвидности. Последняя, заслужив по итогам 15-го «четверку с минусом», улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 09:53
Дата: 18 июня 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.50
Мелкий опт «неформал»
$ 26,10-14/26,18 UAH/USD
EUR 30,65-70/30,80-85 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения. Привлекает внимание очевидный курсовой разнобой.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 11:11
На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о действующих на моменте ценах: 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, сопровождаемом сбалансированной торговлей в паре доллар-гривня. При этом киевские банкаи поставили на прием курс 26,15 UAH/USD, подтверждая интенсификацию перетока более дешевого наличного доллара на дорогой межбанк.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 16:19
Дата: 18 июня 2018 г. на 17.17
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,14/26,18 UAH/USD (с утра 26,10-14/26,18 UAH/USD, к полудню 26,10/26,15 UAH/USD)
€ 30,50/30,70 UAH/EUR (с утра 30,65-70/30,80-85 UAH/EUR, к полудню 30,65/30,80 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения. Привлекает внимание очевидный курсовой разнобой.
До полудня столичные валютчики пытались поддерживать утреннее равновесие покупок и продаж ценовым регулированием.
На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о действующих на моменте ценах: 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, сопровождаемом сбалансированной торговлей в паре доллар-гривня. При этом киевские банки поставили на прием курс 26,15 UAH/USD, подтверждая интенсификацию перетока более дешевого наличного доллара на дорогой межбанк.
После обеда, на киевском рынке цены доллара возобновили рост, реагируя на настроения межбанка в «зеленом» секторе.
Итоговое равновесие и отсутствие пауз в торговле на протяжении понедельника обеспечили прогресс на участке ликвидности. Последняя, заслужив по итогам 18-го «четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.
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