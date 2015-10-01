Курси валют у Києві

Додано: Сер 20 чер, 2018 16:44

Дата: 20 июня 2018 г. на 17.40

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,28-30/26,33-35 UAH/USD (с утра 26,20/26,25-27 UAH/USD, к полудню 26,26-28/26,32-35 UAH/USD)

€ 30,65-7030,85-90 UAH/EUR (с утра 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR, к полудню 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня столичные валютчики практически не пытались поддерживать утреннее равновесие покупок и продаж ценовым регулированием, поскольку в этом не было нужды - на местном рынке шла сбалансированная, хотя и «вялая» торговля.



На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о стабильности действующих цен, удерживаемых на уровнях открытия равновесием спроса и предложения спокойного и даже «вялого» рынка: 26,33/26,38-40 UAH/USD, евро – 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR.



После обеда, на киевском рынке цены доллара инициировали медленное снижение, стараясь при этом сохранить равновесие покупок и продаж.



Итоговое равновесие спроса и предложения в торговле 20-го не смогло уберечь обороты от некоторых потерь - заслужив по итогам 20-го «четверку с минусом», ликвидность понизила «очень хорошие» показатели предыдущей сессии.