Курси валют у Києві

Додано: Чет 21 чер, 2018 17:07

Дата: 21 июня 2018 г. на 18.03

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,15-18/26,22-25 UAH/USD (с утра 26,20-23/26,27-30 UAH/USD, к полудню 26,15-18/26,22-25 UAH/USD)

€ 30,50/30,70 UAH/EUR (с утра 30,45/30,70 UAH/EUR, к полудню 30,60/30,70 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня столичные валютчики непрерывно снижали действующие цены в ответ на падение курса «зеленого» безнала и активный клиентский «принос».



На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о снижении действующих цен в ответ на настроения межбанка, а также выросший клиентский «принос»: 26,15-18/26,22-25 UAH/USD, евро – 30,60/30,70 UAH/EUR. Кроме того, ценовое дисконтирование проводилось для обеспечения равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



После обеда, на киевском рынке цены доллара уже не снижались - в этом не было нужды из-за «естественного» равновесия покупок и продаж.



Итоговое равновесие спроса и предложения в торговле 21-го способствовало вместе с «медвежьим» трендом рынка «американца» росту оборотов, заслуживших от киевских валютчиков «четверку с плюсом», что лучше показателей предыдущей сессии.