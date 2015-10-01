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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 19 чер, 2018 09:36
Дата: 19 июня 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.35
Мелкий опт «неформал»
$ 26,20/26,25-27 UAH/USD
EUR 30,60-65/30,80-85 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 10:51
На 11.45 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о выросших к указанному часу ценах: 26,26-28/26,32-35 UAH/USD, евро – 30,60/30,85 UAH/EUR, сопровождаемом сбалансированной торговлей в паре доллар-гривня. Киевские дилеры «догнали» настроения рынка, сохранив баланс спроса и предложения.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 16:36
Дата: 19 июня 2018 г. на 17.22
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,27-28/26,33-35 UAH/USD (с утра 26,20/26,25-27 UAH/USD, к полудню 26,26-28/26,32-35 UAH/USD)
€ 30,60/30,80-85 UAH/EUR (с утра 30,60-65/30,80-85 UAH/EUR, к полудню 30,60/30,85 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня столичные валютчики пытались поддерживать утреннее равновесие покупок и продаж ценовым регулированием с учетом клиентского спроса и «зеленого» ралли на межбанке.
На 11.45 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о выросших к указанному часу ценах: 26,26-28/26,32-35 UAH/USD, евро – 30,60/30,85 UAH/EUR, сопровождаемом сбалансированной торговлей в паре доллар-гривня. Киевские дилеры «догнали» настроения рынка, сохранив баланс спроса и предложения.
После обеда, на киевском рынке цены доллара замедлили рост, реагируя на настроения межбанка в «зеленом» секторе.
Итоговое равновесие и отсутствие пауз в торговле на протяжении вторника обеспечили прогресс на участке ликвидности. Последняя, заслужив по итогам 19-го «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 09:44
Дата: 20 июня 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.35
Мелкий опт «неформал»
$ 26,33/26,38-40 UAH/USD
EUR 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:13
На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о стабильности действующих цен, удерживаемых на уровнях открытия равновесием спроса и предложения спокойного и даже вялого рынка: 26,33/26,38-40 UAH/USD, евро – 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 16:44
Дата: 20 июня 2018 г. на 17.40
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,28-30/26,33-35 UAH/USD (с утра 26,20/26,25-27 UAH/USD, к полудню 26,26-28/26,32-35 UAH/USD)
€ 30,65-70/30,85-90 UAH/EUR (с утра 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR, к полудню 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 20 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня столичные валютчики практически не пытались поддерживать утреннее равновесие покупок и продаж ценовым регулированием, поскольку в этом не было нужды - на местном рынке шла сбалансированная, хотя и «вялая» торговля.
На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о стабильности действующих цен, удерживаемых на уровнях открытия равновесием спроса и предложения спокойного и даже «вялого» рынка: 26,33/26,38-40 UAH/USD, евро – 30,60-65/30,85-90 UAH/EUR.
После обеда, на киевском рынке цены доллара инициировали медленное снижение, стараясь при этом сохранить равновесие покупок и продаж.
Итоговое равновесие спроса и предложения в торговле 20-го не смогло уберечь обороты от некоторых потерь - заслужив по итогам 20-го «четверку с минусом», ликвидность понизила «очень хорошие» показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 09:41
Дата: 21 июня 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.40
Мелкий опт «неформал»
$ 26,20-23/26,27-30 UAH/USD
EUR 30,45/30,70 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 11:28
На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о дальнейшем снижении действующих цен в ответ на настроения межбанка, а также выросший клиентский «принос»: 26,15-18/26,22-25 UAH/USD, евро – 30,60/30,70 UAH/EUR.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 17:07
Дата: 21 июня 2018 г. на 18.03
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,15-18/26,22-25 UAH/USD (с утра 26,20-23/26,27-30 UAH/USD, к полудню 26,15-18/26,22-25 UAH/USD)
€ 30,50/30,70 UAH/EUR (с утра 30,45/30,70 UAH/EUR, к полудню 30,60/30,70 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 21 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня столичные валютчики непрерывно снижали действующие цены в ответ на падение курса «зеленого» безнала и активный клиентский «принос».
На 12.10 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о снижении действующих цен в ответ на настроения межбанка, а также выросший клиентский «принос»: 26,15-18/26,22-25 UAH/USD, евро – 30,60/30,70 UAH/EUR. Кроме того, ценовое дисконтирование проводилось для обеспечения равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
После обеда, на киевском рынке цены доллара уже не снижались - в этом не было нужды из-за «естественного» равновесия покупок и продаж.
Итоговое равновесие спроса и предложения в торговле 21-го способствовало вместе с «медвежьим» трендом рынка «американца» росту оборотов, заслуживших от киевских валютчиков «четверку с плюсом», что лучше показателей предыдущей сессии.
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