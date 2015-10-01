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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:40

На 12.26 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о постоянстве цен на доллар, которому способствовало равновесие покупок и продаж этой пары, евро немного сузил спред:: 26,15/26,19 UAH/USD, евро – 30,35/30,70 UAH/EUR.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:26

Дата: 22 июня 2018 г. на 16.24
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,13-15/26,17-20 UAH/USD (с утра 26,15/26,19 UAH/USD, к полудню 26,15/26,19 UAH/USD)
€ 30,50/30,65 UAH/EUR (с утра 30,30/30,75 UAH/EUR, к полудню 30,35/30,70 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня столичные валютчики не стали радикально изменять действующие с утра цены, поскольку рынок пребывал в состоянии «естественного» равновесия покупок и продаж.

На 12.26 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о постоянстве цен на доллар, которому способствовало равновесие покупок и продаж этой пары, евро немного сузил спред:: 26,15/26,19 UAH/USD, евро – 30,35/30,70 UAH/EUR.

После обеда, на киевском рынке цены доллара «размылись» в попытках местных дилеров «оживить» вялый рынок. Помогло мало – несмотря на итоговое равновесие покупок и продаж, обороты упали, заслужив от местных валютчиков 2троку». И констатировав заметное ухудшение показателей предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 09:26

Дата: 23 июня 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.12

Мелкий опт «неформал»

$ 26,08-10/26,18-22 UAH/USD
EUR 30,50-56/30,73-80 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
дядя Caша
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