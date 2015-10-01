Курси валют у Києві

На 12.26 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о постоянстве цен на доллар, которому способствовало равновесие покупок и продаж этой пары, евро немного сузил спред:: 26,15/26,19 UAH/USD, евро – 30,35/30,70 UAH/EUR.
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 11:40
На 12.26 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о постоянстве цен на доллар, которому способствовало равновесие покупок и продаж этой пары, евро немного сузил спред:: 26,15/26,19 UAH/USD, евро – 30,35/30,70 UAH/EUR.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 15:26
Дата: 22 июня 2018 г. на 16.24
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,13-15/26,17-20 UAH/USD (с утра 26,15/26,19 UAH/USD, к полудню 26,15/26,19 UAH/USD)
€ 30,50/30,65 UAH/EUR (с утра 30,30/30,75 UAH/EUR, к полудню 30,35/30,70 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня столичные валютчики не стали радикально изменять действующие с утра цены, поскольку рынок пребывал в состоянии «естественного» равновесия покупок и продаж.
На 12.26 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о постоянстве цен на доллар, которому способствовало равновесие покупок и продаж этой пары, евро немного сузил спред:: 26,15/26,19 UAH/USD, евро – 30,35/30,70 UAH/EUR.
После обеда, на киевском рынке цены доллара «размылись» в попытках местных дилеров «оживить» вялый рынок. Помогло мало – несмотря на итоговое равновесие покупок и продаж, обороты упали, заслужив от местных валютчиков 2троку». И констатировав заметное ухудшение показателей предыдущей сессии.
Додано: Суб 23 чер, 2018 09:26
Дата: 23 июня 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.12
Мелкий опт «неформал»
$ 26,08-10/26,18-22 UAH/USD
EUR 30,50-56/30,73-80 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
Додано: Суб 23 чер, 2018 10:53
На 11.45 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: 26,10/26,17 UAH/USD, евро – 30,56/30,70 UAH/EUR.
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:55
Дата: 25 июня 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.53
Мелкий опт «неформал»
$ 26,13/26,17 UAH/USD
EUR 30,50/30,75 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:32
На 12.17 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен в паре доллар-гривня: 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR.
Додано: Пон 25 чер, 2018 16:42
Дата: 25 июня 2018 г. на 17.30
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,10/26,15 UAH/USD (с утра 26,13/26,17 UAH/USD, к полудню 26,10/26,15 UAH/USD)
€ 30,55/30,75 UAH/EUR (с утра 30,50/30,75 UAH/EUR, к полудню 30,50/30,75 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня столичные валютчики снижали действующие цены, реагируя на «медвежий» тренд «зеленых» торгов межбанка.
На 12.17 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен в паре доллар-гривня: 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR.
После обеда, на киевском рынке цены доллара уже не изменялись до самого закрытия сессии, сопровождаясь неважной торговой активностью.
Несмотря на итоговый баланс спрос/предложение, обороты, заслужив «тройку», повторили «посредственные» показатели предыдущей сессии.
Додано: Вів 26 чер, 2018 10:03
Дата: 26 июня 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.57
Мелкий опт «неформал»
$ 26,12/26,17 UAH/USD
EUR 30,60/30,80 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:24
На 12.17 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о стабильности действующих с утра цен (26,12/26,17 UAH/USD, евро – 30,60/30,805 UAH/EUR), благодаря «естественной» сбалансированности рынка.
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:26
На 12.17 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о стабильности действующих с утра цен (26,12/26,17 UAH/USD, евро – 30,60/30,805 UAH/EUR), благодаря «естественной» сбалансированности рынка.
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