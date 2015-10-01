Курси валют у Києві

Дата: 26 июня 2018 г. на 17.17
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,10/26,17 UAH/USD (с утра 26,12/26,17 UAH/USD, к полудню 26,12/26,17 UAH/USD)
€ 30,60/30,75 UAH/EUR (с утра 30,60/30,80 UAH/EUR, к полудню 30,60/30,80 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня столичные валютчики не меняли действующие цены из-за сложившегося равновесия покупок и продаж без ценового «вмешательства.
На 12.17 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о стабильности действующих с утра цен (26,12/26,17 UAH/USD, евро – 30,60/30,805 UAH/EUR), благодаря «естественной» сбалансированности рынка.
После обеда, на киевском рынке цены доллара уже не изменялись до самого закрытия сессии, сопровождаясь приличной торговой активностью.
Благодаря наблюдавшемуся в течение вторника равновесию спроса и предложения, итоговая ликвидность вторничной сессии на рынке столицы заметно прибавила, заслужив «четверку» и улучшив «посредственные» показатели предыдущей сессии.