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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 193194195196
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:23

Дата: 26 июня 2018 г. на 17.17
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,10/26,17 UAH/USD (с утра 26,12/26,17 UAH/USD, к полудню 26,12/26,17 UAH/USD)
€ 30,60/30,75 UAH/EUR (с утра 30,60/30,80 UAH/EUR, к полудню 30,60/30,80 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня столичные валютчики не меняли действующие цены из-за сложившегося равновесия покупок и продаж без ценового «вмешательства.

На 12.17 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о стабильности действующих с утра цен (26,12/26,17 UAH/USD, евро – 30,60/30,805 UAH/EUR), благодаря «естественной» сбалансированности рынка.

После обеда, на киевском рынке цены доллара уже не изменялись до самого закрытия сессии, сопровождаясь приличной торговой активностью.

Благодаря наблюдавшемуся в течение вторника равновесию спроса и предложения, итоговая ликвидность вторничной сессии на рынке столицы заметно прибавила, заслужив «четверку» и улучшив «посредственные» показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:41

Дата: 27 июня 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.40

Мелкий опт «неформал»

$ 26,12/26,15 UAH/USD
EUR 30,40/30,70 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
дядя Caша
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Повідомлень: 65101
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