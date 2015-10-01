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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 16:23
Дата: 26 июня 2018 г. на 17.17
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,10/26,17 UAH/USD (с утра 26,12/26,17 UAH/USD, к полудню 26,12/26,17 UAH/USD)
€ 30,60/30,75 UAH/EUR (с утра 30,60/30,80 UAH/EUR, к полудню 30,60/30,80 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня столичные валютчики не меняли действующие цены из-за сложившегося равновесия покупок и продаж без ценового «вмешательства.
На 12.17 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о стабильности действующих с утра цен (26,12/26,17 UAH/USD, евро – 30,60/30,805 UAH/EUR), благодаря «естественной» сбалансированности рынка.
После обеда, на киевском рынке цены доллара уже не изменялись до самого закрытия сессии, сопровождаясь приличной торговой активностью.
Благодаря наблюдавшемуся в течение вторника равновесию спроса и предложения, итоговая ликвидность вторничной сессии на рынке столицы заметно прибавила, заслужив «четверку» и улучшив «посредственные» показатели предыдущей сессии.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 09:41
Дата: 27 июня 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.40
Мелкий опт «неформал»
$ 26,12/26,15 UAH/USD
EUR 30,40/30,70 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:36
На 12.08 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором росте
действующих цен (26,13/26,17 UAH/USD, евро – 30,45/30,75 UAH/EUR), из-за «зеленого ралли» межбанка и сообразных перемен в настроениях клиентов.
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