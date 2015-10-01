Курси валют у Києві

Додано: Сер 27 чер, 2018 15:52

Дата: 27 июня 2018 г. на 16.47

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,16/26,21 UAH/USD (с утра 26,12/26,15 UAH/USD, к полудню 26,13/26,17 UAH/USD)

€ 30,45/30,75 UAH/EUR (с утра 30,40/30,70 UAH/EUR, к полудню 30,45/30,75 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня столичные валютчики были вынуждены приподнимать действующие цены, реагируя на настроения клиентов и «зеленых быков» межбанка.



На 12.08 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором росте

действующих цен (26,13/26,17 UAH/USD, евро – 30,45/30,75 UAH/EUR), из-за «зеленого ралли» межбанка и сообразных перемен в настроениях клиентов.



После обеда, на киевском рынке цены доллара сохранили «ползучее» движение наверх, обеспечивая при этом равновесие покупок и продаж.

Тренд не изменялись до самого закрытия сессии, сопровождаясь приличной торговой активностью.



Благодаря наблюдавшемуся в течение среды равновесию спроса и предложения, итоговая ликвидность сессии среды на рынке столицы осталась на «хорошем» уровне, заслужив «четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.