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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 16:23
Дата: 26 июня 2018 г. на 17.17
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,10/26,17 UAH/USD (с утра 26,12/26,17 UAH/USD, к полудню 26,12/26,17 UAH/USD)
€ 30,60/30,75 UAH/EUR (с утра 30,60/30,80 UAH/EUR, к полудню 30,60/30,80 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня столичные валютчики не меняли действующие цены из-за сложившегося равновесия покупок и продаж без ценового «вмешательства.
На 12.17 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о стабильности действующих с утра цен (26,12/26,17 UAH/USD, евро – 30,60/30,805 UAH/EUR), благодаря «естественной» сбалансированности рынка.
После обеда, на киевском рынке цены доллара уже не изменялись до самого закрытия сессии, сопровождаясь приличной торговой активностью.
Благодаря наблюдавшемуся в течение вторника равновесию спроса и предложения, итоговая ликвидность вторничной сессии на рынке столицы заметно прибавила, заслужив «четверку» и улучшив «посредственные» показатели предыдущей сессии.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 09:41
Дата: 27 июня 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.40
Мелкий опт «неформал»
$ 26,12/26,15 UAH/USD
EUR 30,40/30,70 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:36
На 12.08 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором росте
действующих цен (26,13/26,17 UAH/USD, евро – 30,45/30,75 UAH/EUR), из-за «зеленого ралли» межбанка и сообразных перемен в настроениях клиентов.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:52
Дата: 27 июня 2018 г. на 16.47
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,16/26,21 UAH/USD (с утра 26,12/26,15 UAH/USD, к полудню 26,13/26,17 UAH/USD)
€ 30,45/30,75 UAH/EUR (с утра 30,40/30,70 UAH/EUR, к полудню 30,45/30,75 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня столичные валютчики были вынуждены приподнимать действующие цены, реагируя на настроения клиентов и «зеленых быков» межбанка.
На 12.08 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором росте
действующих цен (26,13/26,17 UAH/USD, евро – 30,45/30,75 UAH/EUR), из-за «зеленого ралли» межбанка и сообразных перемен в настроениях клиентов.
После обеда, на киевском рынке цены доллара сохранили «ползучее» движение наверх, обеспечивая при этом равновесие покупок и продаж.
Тренд не изменялись до самого закрытия сессии, сопровождаясь приличной торговой активностью.
Благодаря наблюдавшемуся в течение среды равновесию спроса и предложения, итоговая ликвидность сессии среды на рынке столицы осталась на «хорошем» уровне, заслужив «четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 10:38
Дата: 23 июля 2018 г.
Рынок наличных Киева 11.32
Мелкий опт «неформал»
$ 26,40/26,44 UAH/USD
EUR 30,80/30,95 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях равновесия спроса и предложения. К указанному часу на рынке столицы начала ощущаться нехватка гривни, вынуждая некоторых игроков снижать цены приема до 26,35-37 UAH/USD.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 11:42
На 12.37 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о стабильности действующих цен (26,40/26,44 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR), сопровождаемой низколиквидным равновесием спроса и предложения в паре доллар-гривня.
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Додано: Пон 23 лип, 2018 16:17
Дата: 23 июля 2018 г. 17.15
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,43/26,46 UAH/USD (с утра 26,40/26,44 UAH/USD, к полудню 26,40/26,44 UAH/USD)
€ 30,85/30,95 UAH/EUR (с утра 30,80/30,95 UAH/EUR, к полудню 30,80/30,95 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 23 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
До полудня часть столичных валютчиков из-за проблем с гривневой ликвидностью были вынуждены снижать цены позиции «спрос» до 26,35-37 UAH/USD.
На 12.37 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о стабильности действующих цен (26,40/26,44 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR), сопровождаемой низколиквидным равновесием спроса и предложения в паре доллар-гривня.
После обеда, на киевском рынке цены доллара инициировали «ползучий» рост, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж.
Несмотря на сбалансированность рынка, итоговая ликвидность торгов не порадовала, заслужив «тройку» и ухудшив показатели предыдущей сессии.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 09:58
Дата: 24 июля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.54
Мелкий опт «неформал»
$ 26,45-47/26,60 UAH/USD
EUR 30,85/31,10 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 24 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 11:35
На 12.30 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне текущих действующих цен (26,55/26,65 UAH/USD, евро – 30,85/31,10 UAH/EUR), сопровождаясь равновесием спроса и предложения в паре доллар-гривня.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:45
Дата: 24 июля 2018 г. 17.20
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,55-57/26,63-65 UAH/USD (с утра 26,47/26,60 UAH/USD, к полудню 26,55/26,65 UAH/USD)
€ 30,85/31,10 UAH/EUR (с утра 30,85/31,10 UAH/EUR, к полудню 30,85/31,10 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 24 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.
До полудня столичные валютчики из-за настроения клиентов, сформированное подорожанием «зеленого» безнала, были вынуждены поднимать действующие цены, небезуспешно пытаясь сохранить баланс спроса и предложения.
На 12.30 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне текущих действующих цен (26,55/26,65 UAH/USD, евро – 30,85/31,10 UAH/EUR), сопровождаясь равновесием спроса и предложения в паре доллар-гривня.
После обеда, на киевском рынке цены доллара ограничились сужением спреда, которое позволила сделать равновесная торговля в паре доллар-гривня.
На сей раз сбалансированность рынка способствовала прогрессу на участке ликвидности, которая, заслужив «четверку» улучшила показатели предыдущей сессии.
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