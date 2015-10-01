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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 25 лип, 2018 09:19
Дата: 25 июля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.18
Мелкий опт «неформал»
$ 26,63-65/26,72-75 UAH/USD
EUR 31,00/31,30 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения. Рынок столицы на моменте «воздерживается» от реальных сделок, ожидая определенности на торгах валютного межбанка.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:20
На 12.18 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне текущих действующих цен (26,65/26,75 UAH/USD, евро – 31,00/31,30 UAH/EUR), которые, по сути не изменились с уровней открытия, сопровождаясь равновесием спроса и предложения в паре доллар-гривня.
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дядя Caша
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