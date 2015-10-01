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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 25 лип, 2018 09:19
Дата: 25 июля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.18
Мелкий опт «неформал»
$ 26,63-65/26,72-75 UAH/USD
EUR 31,00/31,30 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения. Рынок столицы на моменте «воздерживается» от реальных сделок, ожидая определенности на торгах валютного межбанка.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:20
На 12.18 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне текущих действующих цен (26,65/26,75 UAH/USD, евро – 31,00/31,30 UAH/EUR), которые, по сути не изменились с уровней открытия, сопровождаясь равновесием спроса и предложения в паре доллар-гривня.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 18:42
Дата: 25июля 2018 г. 19.40
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,63/26,75 UAH/USD (с утра 26,63-65/26,72-75 UAH/USD, к полудню 26,65/26,75 UAH/USD)
€ 31,05/31,30 UAH/EUR (с утра 31,00/31,30 UAH/EUR, к полудню 31,00/31,30 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения. Рынок столицы на моменте «воздерживается» от реальных сделок, ожидая определенности на торгах валютного межбанка.
До полудня столичные валютчики констатировали постепенное снижение уровня напряженности, чему в значительной степени способствовало вхождение рынка «зеленого» безнала в спокойную колею.
На 12.18 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне текущих действующих цен (26,65/26,75 UAH/USD, евро – 31,00/31,30 UAH/EUR), которые, по сути, не изменились с уровней открытия, сопровождаясь равновесием спроса и предложения в паре доллар-гривня.
После обеда, на киевском рынке цены доллара по сути не изменились, ограничившись некоторым расширением спреда.
На сей раз сбалансированность киевского рынка не спасла его от регресса на участке ликвидности, которая, заслужив «тройку», заметно ухудшила показатели предыдущей сессии. Киевские валютчики винят в падении оборотов проливной дождь, в значительной степени парализовавший городской транспорт, затруднив валютообменные операции.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:35
Дата: 26 июля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.32
Мелкий опт «неформал»
$ 26,65/26,71 UAH/USD
EUR 31,25/31,35 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:13
На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне текущих действующих цен (26,65/26,75 UAH/USD, евро – 31,20/31,30 UAH/EUR), которые, ограничились расширением спреда в паре доллар-гривня и некоторым откатом в паре евро-гривня, сопровождаясь равновесием спроса и предложения в паре доллар-гривня.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 16:26
Дата: 26 июля 2018 г. 17.00
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,76/26,85 UAH/USD (с утра 26,65/26,71 UAH/USD, к полудню 26,65/26,75 UAH/USD)
€ 31,30/31,40 UAH/EUR (с утра 31,25/31,35 UAH/EUR, к полудню 31,20/31,30 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.
До полудня столичные валютчики констатировали постепенное повышение действующих цен в паре доллар-гривня, акцентировав рост в менее значимых оферах и стараясь подобным образом обеспечить равновесие спроса и предложения.
На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне текущих действующих цен (26,65/26,75 UAH/USD, евро – 31,20/31,30 UAH/EUR), которые, ограничились расширением спреда в паре доллар-гривня и некоторым откатом в паре евро-гривня, сопровождаясь равновесием спроса и предложения в паре доллар-гривня.
После обеда, на киевском рынке цены доллара под давлением «зеленых быков» межбанка ускорили рост, сопровождаясь аналогичными тенденциями в паре евро-гривня.
По итогам четверга киевским валютчикам удалось сохранить относительную сбалансированность спроса и предложения, что немного улучшило состояние ликвидности, заслужившей «тройку с плюсом» и символически повысившей показатели предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:42
Дата: 27 июля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.40
Мелкий опт «неформал»
$ 26,85-90/26,98-27,05 UAH/USD
EUR 31,35/31,55 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:34
На 12.26 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне текущих действующих цен, продемонстрировавших снижение (26,85/27,00 UAH/USD, евро – 31,35/31,70 UAH/EUR), которые сопровождались низколиквидной двусторонней торговлей.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 19:26
Дата: 27 июля 2018 г. 17.00
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,90/26,95 UAH/USD (с утра 26,85-90/26,98-27,05 UAH/USD, к полудню 26,85/27,00 UAH/USD)
€ 31,35/31,50 UAH/EUR (с утра 31,35/31,55 UAH/EUR, к полудню 31,35/31,70 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 27 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.
До полудня столичные валютчики констатировали постепенное снижение действующих цен в паре доллар-гривня, акцентировав коррекцию в менее значимых оферах и стараясь подобным образом обеспечить равновесие спроса и предложения.
На 12.26 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне текущих действующих цен, продемонстрировавших снижение (26,85/27,00 UAH/USD, евро – 31,35/31,70 UAH/EUR), которые сопровождались низколиквидной двусторонней торговлей.
После обеда, на киевском рынке цены доллара ограничились сужением спреда, делая это в основном за счет снижения оферов.
По итогам пятницы киевским валютчикам удалось сохранить относительную сбалансированность спроса и предложения, что позволило сохранить итоговую ликвидность на уровне предыдущей сессии, заслужив «тройку с плюсом».
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