Курси валют у Києві

Додано: Сер 25 лип, 2018 18:42

Дата: 25июля 2018 г. 19.40

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,63/26,75 UAH/USD (с утра 26,63-65/26,72-75 UAH/USD, к полудню 26,65/26,75 UAH/USD)

€ 31,05/31,30 UAH/EUR (с утра 31,00/31,30 UAH/EUR, к полудню 31,00/31,30 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения. Рынок столицы на моменте «воздерживается» от реальных сделок, ожидая определенности на торгах валютного межбанка.



До полудня столичные валютчики констатировали постепенное снижение уровня напряженности, чему в значительной степени способствовало вхождение рынка «зеленого» безнала в спокойную колею.



На 12.18 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне текущих действующих цен (26,65/26,75 UAH/USD, евро – 31,00/31,30 UAH/EUR), которые, по сути, не изменились с уровней открытия, сопровождаясь равновесием спроса и предложения в паре доллар-гривня.



После обеда, на киевском рынке цены доллара по сути не изменились, ограничившись некоторым расширением спреда.



На сей раз сбалансированность киевского рынка не спасла его от регресса на участке ликвидности, которая, заслужив «тройку», заметно ухудшила показатели предыдущей сессии. Киевские валютчики винят в падении оборотов проливной дождь, в значительной степени парализовавший городской транспорт, затруднив валютообменные операции.