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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 195196197198
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:37

На 12.14 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне понизившихся действующих цен - 26,85/26,88 UAH/USD, евро – 31,30/31,40 UAH/EUR, которые сопровождались двусторонней торговлей.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:35

Дата: 30 июля 2018 г. 17.32
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,85/26,90 UAH/USD (с утра 26,83-85/26,90-26,92 UAH/USD, к полудню 26,85/27,00 UAH/USD)
€ 31,30/31,50 UAH/EUR (с утра 31,25-30/31,40-45 UAH/EUR, к полудню 31,35/31,70 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.

До полудня столичные валютчики констатировали постепенное снижение действующих цен в паре доллар-гривня, акцентировав коррекцию в менее значимых оферах и стараясь подобным образом обеспечить равновесие спроса и предложения.

На 12.14 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне понизившихся действующих цен - 26,83/26,88 UAH/USD, евро – 31,30/31,40 UAH/EUR, которые сопровождались двусторонней торговлей.

После обеда, на киевском рынке цены доллара немного выросли из-за ставших более активными покупателей.

По итогам понедельника киевским валютчикам удалось сохранить относительную сбалансированность спроса и предложения, но это не спасло киевлян от заметного падения ликвидности. Обороты, заслужив «тройку с минусом», ухудшили показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 09:57

Дата: 31 июля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.51

Мелкий опт «неформал»

$ 26,90/26,97 UAH/USD
EUR 31,40/31,47-48 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 31 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:39

На 12.25 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен (26,88/26,93-95 UAH/USD, евро – 31,45/31,50 UAH/EUR) на фоне более высоких, чем накануне текущих оборотов и равновесия покупок и продаж.
дядя Caша
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