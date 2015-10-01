Курси валют у Києві

Додано: Сер 01 сер, 2018 16:34

Дата: 01 августа 2018 г. 17.32

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,93/26,98 UAH/USD (с утра 26,93-94/27,00-05 UAH/USD, к полудню 26,93/26,96 UAH/USD)

€ 31,45/31,50 UAH/EUR (с утра 31,45/31,55 UAH/EUR, к полудню 31,45/31,50 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 01 августа стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения. По сути, утром в среду на рынке столицы в паре доллар-гривня виртуальный баланс спроса и предложения.



До полудня столичные валютчики констатировали постепенное снижение действующих цен в паре доллар-гривня по обеим позициям и, стараясь подобным образом обеспечить равновесие спроса и предложения.



На 12.08 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен (26,93/26,96 UAH/USD, евро – 31,45/31,50 UAH/EUR) на фоне более высоких, чем накануне текущих оборотов и равновесия покупок и продаж. Столицу, в отличие от провинции, выручает долларовое изобилие.



После обеда, на киевском рынке цены доллара по сути не претерпели значительных изменений на фоне сохранившегося равновесия покупок и продаж. Последнее способствовало сохранению ликвидности на уровне предыдущей сессии – заслужив по итогам среды «тройку», обороты повторили показатели предыдущей сессии.