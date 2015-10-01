Курси валют у Києві

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:37
На 12.14 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне понизившихся действующих цен - 26,85/26,88 UAH/USD, евро – 31,30/31,40 UAH/EUR, которые сопровождались двусторонней торговлей.
Додано: Пон 30 лип, 2018 16:35
Дата: 30 июля 2018 г. 17.32
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,85/26,90 UAH/USD (с утра 26,83-85/26,90-26,92 UAH/USD, к полудню 26,85/27,00 UAH/USD)
€ 31,30/31,50 UAH/EUR (с утра 31,25-30/31,40-45 UAH/EUR, к полудню 31,35/31,70 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.
До полудня столичные валютчики констатировали постепенное снижение действующих цен в паре доллар-гривня, акцентировав коррекцию в менее значимых оферах и стараясь подобным образом обеспечить равновесие спроса и предложения.
На 12.14 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали об установлении относительного спокойствия на местном рынке на фоне понизившихся действующих цен - 26,83/26,88 UAH/USD, евро – 31,30/31,40 UAH/EUR, которые сопровождались двусторонней торговлей.
После обеда, на киевском рынке цены доллара немного выросли из-за ставших более активными покупателей.
По итогам понедельника киевским валютчикам удалось сохранить относительную сбалансированность спроса и предложения, но это не спасло киевлян от заметного падения ликвидности. Обороты, заслужив «тройку с минусом», ухудшили показатели предыдущей сессии.
Додано: Вів 31 лип, 2018 09:57
Дата: 31 июля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.51
Мелкий опт «неформал»
$ 26,90/26,97 UAH/USD
EUR 31,40/31,47-48 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 31 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:39
На 12.25 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен (26,88/26,93-95 UAH/USD, евро – 31,45/31,50 UAH/EUR) на фоне более высоких, чем накануне текущих оборотов и равновесия покупок и продаж.
Додано: Вів 31 лип, 2018 16:36
Дата: 31 июля 2018 г. 17.34
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,88-90/26,95 UAH/USD (с утра 26,90/26,97 UAH/USD, к полудню 26,88/26,93-95 UAH/USD)
€ 31,40/31,50 UAH/EUR (с утра 31,40/31,47-48 UAH/EUR, к полудню 31,45/31,50 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 31 июля стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.
До полудня столичные валютчики констатировали постепенное снижение действующих цен в паре доллар-гривня по обеим позициям и стараясь подобным образом обеспечить равновесие спроса и предложения.
На 12.25 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен (26,88/26,93-95 UAH/USD, евро – 31,45/31,50 UAH/EUR) на фоне более высоких, чем накануне текущих оборотов и равновесия покупок и продаж.
После обеда, на киевском рынке цены доллара по сути не претерпели значительных изменений на фоне сохранившегося равновесия покупок и продаж. Последнее способствовало некоторому прогрессу на участке ликвидности – заслужив по итогам вторника «тройку», обороты немного улучшили провальную в этом контексте сессию. 30-го.
Додано: Сер 01 сер, 2018 09:37
Дата: 01 августа 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.31
Мелкий опт «неформал»
$ 26,93-94/27,00-05 UAH/USD
EUR 31,45/31,55 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 01 августа стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения. По сути, утром в среду на рынке столицы в паре доллар-гривня виртуальный баланс спроса и предложения.
Додано: Сер 01 сер, 2018 11:15
На 12.08 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен (26,93/26,96 UAH/USD, евро – 31,45/31,50 UAH/EUR) на фоне более высоких, чем накануне текущих оборотов и равновесия покупок и продаж. Столицу, в отличие от провинции, выручает долларовое изобилие.
Додано: Сер 01 сер, 2018 16:34
Дата: 01 августа 2018 г. 17.32
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,93/26,98 UAH/USD (с утра 26,93-94/27,00-05 UAH/USD, к полудню 26,93/26,96 UAH/USD)
€ 31,45/31,50 UAH/EUR (с утра 31,45/31,55 UAH/EUR, к полудню 31,45/31,50 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 01 августа стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения. По сути, утром в среду на рынке столицы в паре доллар-гривня виртуальный баланс спроса и предложения.
До полудня столичные валютчики констатировали постепенное снижение действующих цен в паре доллар-гривня по обеим позициям и, стараясь подобным образом обеспечить равновесие спроса и предложения.
На 12.08 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен (26,93/26,96 UAH/USD, евро – 31,45/31,50 UAH/EUR) на фоне более высоких, чем накануне текущих оборотов и равновесия покупок и продаж. Столицу, в отличие от провинции, выручает долларовое изобилие.
После обеда, на киевском рынке цены доллара по сути не претерпели значительных изменений на фоне сохранившегося равновесия покупок и продаж. Последнее способствовало сохранению ликвидности на уровне предыдущей сессии – заслужив по итогам среды «тройку», обороты повторили показатели предыдущей сессии.
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:26
На 12.18 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором повышении действующих цен (27,10/27,20 UAH/USD, евро – 31,50/31,65 UAH/EUR) на фоне текущего равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Додано: Чет 02 сер, 2018 16:19
Дата: 02 августа 2018 г. 17.18
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,07-09/27,15-20 UAH/USD (с утра 27,00-05/27,15-20 UAH/USD, к полудню 27,10/27,20 UAH/USD)
€ 31,545/31,60-70 UAH/EUR (с утра 31,45-50/31,60-75 UAH/EUR, к полудню 31,50/31,65 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 августа стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения.
До полудня столичные валютчики констатировали постепенное повышение действующих цен в паре доллар-гривня по более значимым бидам, в ответ на настроения межбанка.
На 12.18 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором повышении действующих цен (27,10/27,20 UAH/USD, евро – 31,50/31,65 UAH/EUR) на фоне текущего равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
После обеда, на киевском рынке стали более активными клиентскими продажи, позволившие местным дилерам понизить действующие цены в паре доллар-гривня
на фоне сохранившегося равновесия покупок и продаж. Последнее способствовало росту ликвидности, которая заслужив «четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.
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