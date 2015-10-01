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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 15:16
Дата: 28 сентября 2018 г. 16.14
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,95-97/28,07-08 UAH/USD (с утра 28,10/28,15 UAH/USD, к полудню 28,05/28,10 UAH/USD)
€ 32,60/32,90-95 UAH/EUR (с утра 32,80/33,90=-95UAH/EUR, к полудню 32,70/32,95 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 28 сентября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного состояния равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики на моменте успевали за рынком.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка сохранили равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня в сопровождении низкой торговой активности. Равновесие покупок и продаж поддерживалось перманентным и очень аккуратным снижением действующих цен, как того требовали настроения клиентов, «впечатлившихся» коррекцией доллара на межбанке и «дежурной» нехваткой гривни.
На 11.57 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены в соответствии с настроениями на межбанке до уровня 27,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,70/32,95 UAH/EUR. На указанное время на рынке столицы низколиквидный баланс спрос/предложение. «Неформалы» столицы жалуются на высокий процент сорванных сделок.
После полудня столичный рынок наличных констатировал новый подход местных валютчиков, принявших решение «взять свой пятничный профит» широким спредом.
Котировки «американца «по-киевски» растянулись за счет снижения в основном, курса «приемки».
Этот подход принес небольшие бонусы 0- на фоне сохранившегося равновесия покупок и продаж, ликвидность пятничной сессии в Киеве немного выросла, заслужив «тройку с плюсом» и улучшив показатели предыдущей сессии.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 09:57
Дата: 01 октября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.56
Мелкий опт «неформал»
$ 28,06/28,09 UAH/USD
EUR 32,66/32,75 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 01 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 11:30
На 12.14 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены в соответствии с настроениями на межбанке вязи с обострившей нехваткой гривни уровня 27,02/28,07 UAH/USD, евро – 32,66/32,72 UAH/EUR. На указанное время на рынке столицы низколиквидный баланс спрос/предложение.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 15:14
Дата: 01 октября 2018 г. 16.14
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,04/27,07 UAH/USD (с утра 28,06/28,09 UAH/USD, к полудню 28,02/28,07 UAH/USD)
€ 32,66/32,71 UAH/EUR (с утра 32,66/32,75 UAH/EUR, к полудню 32,66/32,72 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 01 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка сохранили равновесие покупок ценой снижения действующих цен. Коррекция происходила не только из-за «зеленых медведей» межбанка, но и по причине нехватки гривневого инструмента, на которую жаловались столичные дилеры.
На 12.14 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены в соответствии с настроениями на межбанке вязи с обострившей нехваткой гривни уровня 27,02/28,07 UAH/USD, евро – 32,66/32,72 UAH/EUR. На указанное время на рынке столицы низколиквидный баланс спрос/предложение.
После полудня столичный рынок наличных констатировал терминацию отката в паре доллар-гривня и сохранение равновесия спроса и предложения, по сути, без ценовых ревизий.
Однако этот баланс спроса и предложения не смог предотвратить некоторые потери в оборотах – ликвидность, заслужив от киевских дилеров «тройку», констатировала снижение показателей предыдущей сессии.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 09:34
Дата: 02 октября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.27
Мелкий опт «неформал»
$ 28,03/28,08 UAH/USD
EUR 32,55/32,70 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 02 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 11:23
На 12.14 столичные валютчики-оптовики «неформалы» повысили действующие цены в соответствии с настроениями на межбанке а заодно с целью стимулирования клиентского «приноса»: 27,08/28,12 UAH/USD, евро – 32,60/32,70 UAH/EUR. На указанное время на рынке столицы низколиквидный баланс спрос/предложение.
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