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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Сер 03 жов, 2018 15:15
Дата: 03 октября 2018 г. 16.14
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,12/27,17 UAH/USD (с утра 28,17/28,25 UAH/USD, около 11.00 - 28,17/28,25 UAH/USD, к полудню 28,08/28,12 UAH/USD)
€ 32,65/32,85 UAH/EUR (с утра 32,55/32,70 UAH/EUR, около 11.00 - 32,70/32,95 UAH/EUR, к полудню 32,65-70/32,80-85 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 03 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики на моменте успевали за рынком.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка сохранили равновесие покупок ценой повышения действующих цен. Рост шел не только из-за «зеленых быков» межбанка, но и в рамках проблем с клиентским «приносом», на который жаловались столичные дилеры.
На 12.30 столичные валютчики-оптовики «неформалы» ограничились сужением спреда действующих цен (27,17/28,22 UAH/USD, евро – 32,65-70/32,80-85 UAH/EUR), воспользовавшись ситуацией на межбанке и текущим равновесием спроса и предложения на киевском рынке наличных.
После обеда на столичном наличном рынке стартовала коррекция действующих цен не без участия нисходящего тренда на рынке «зеленого» безнала.
Кроме того, киевские дилеры торопились дисконтировать цены в паре доллар-гривня с незначительным опережением рынка для поддержания баланса.
Эти действия, обеспечив итоговое равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, привела к заметному повышению оборотов – ликвидность, заслужив от столичных валютчиков «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 09:45
Дата: 04 октября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.31
Мелкий опт «неформал»
$ 28,10/28,13 UAH/USD
EUR 32,40/32,60 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 11:30
На 12.08 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены до 28,05/28,09 UAH/USD, евро – 32,40/32,55-60 UAH/EUR, воспользовавшись ситуацией на межбанке и в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс. На моменте в столице торговля достаточно вялая, хотя и равновесная.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 15:16
Дата: 04 октября 2018 г. 16.14
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,07/27,13 UAH/USD (с утра 28,10/28,13 UAH/USD, к полудню 28,07/28,09 UAH/USD)
€ 32,40/32,60 UAH/EUR (с утра 32,40/32,60 UAH/EUR, 32,40/32,55-60 UAH/EUR, к полудню 32,65-70/32,80-85 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка сохранили равновесие покупок ценой снижения действующих цен. Откат шел не только из-за «зеленых медведей» межбанка, но и в рамках мероприятий по обеспечению равновесия спроса и оферов.
На 12.08 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены до 28,05/28,09 UAH/USD, евро – 32,40/32,55-60 UAH/EUR, воспользовавшись ситуацией на межбанке и в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс. На моменте в столице торговля достаточно вялая, хотя и равновесная.
После обеда на столичном наличном рынке коррекция действующих цен прекратилась, дав старт незначительному росту.
При этом сбалансированность рынка сохранилась, хотя ликвидность его оставляла желать лучшего.
По итогам дня обороты на киевском наличном рынке понизились, заслужив от местных валютчиков «тройку» и констатировав ухудшение показателей предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:30
Дата: 05 октября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.28
Мелкий опт «неформал»
$ 28,07/28,13 UAH/USD
EUR 32,40/32,65 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:08
На 12.02 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены до 28,05-06/28,08-10 UAH/USD, евро – 32,40/32,55-60 UAH/EUR, воспользовавшись ситуацией на межбанке и в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс. На моменте в столице торговля достаточно вялая, хотя и равновесная.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 09:48
Дата: 08 октября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.47
Мелкий опт «неформал»
$ 28,07/28,13 UAH/USD
EUR 32,40/32,65 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного по-понедельничному равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 11:20
На 12.15 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили действующие цены, оставив их на уровне открытия: 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,40/32,65 UAH/EUR, воспользовавшись спокойной ситуацией на межбанке и текущим равновесием спроса и оферов.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 15:19
Дата: 08 октября 2018 г. 16.16
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,02/27,10 UAH/USD (с утра 28,07/28,13 UAH/USD, к полудню 28,07/28,13 UAH/USD)
€ 32,40/32,60 UAH/EUR (с утра 32,40/32,65 UAH/EUR, к полудню 32,40/32,685 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного по-понедельничному равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок без ценовых ревизий.
На 12.15 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили действующие цены, оставив их на уровне открытия: 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,40/32,65 UAH/EUR, воспользовавшись спокойной ситуацией на межбанке и текущим равновесием спроса и оферов.
После обеда на столичном наличном рынке местные дилеры предприняли попытку «спасти игру» за счет широкой маржи. Спред котировок в паре доллар-гривня растянули, более заметно понизив биды.
Действия столичных валютчиков позволили сохранить итоговое равновесие спроса и предложения, способствовавшее повторению местным рынком «удовлетворительных» показателей предыдущей сессии – ликвидность, заслужила, как и в пятницу, «тройку».
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