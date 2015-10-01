Курси валют у Києві

Додано: Сер 03 жов, 2018 15:15

Дата: 03 октября 2018 г. 16.14

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,12/27,17 UAH/USD (с утра 28,17/28,25 UAH/USD, около 11.00 - 28,17/28,25 UAH/USD, к полудню 28,08/28,12 UAH/USD)

€ 32,65/32,85 UAH/EUR (с утра 32,55/32,70 UAH/EUR, около 11.00 - 32,70/32,95 UAH/EUR, к полудню 32,65-70/32,80-85 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 03 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики на моменте успевали за рынком.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка сохранили равновесие покупок ценой повышения действующих цен. Рост шел не только из-за «зеленых быков» межбанка, но и в рамках проблем с клиентским «приносом», на который жаловались столичные дилеры.



На 12.30 столичные валютчики-оптовики «неформалы» ограничились сужением спреда действующих цен (27,17/28,22 UAH/USD, евро – 32,65-70/32,80-85 UAH/EUR), воспользовавшись ситуацией на межбанке и текущим равновесием спроса и предложения на киевском рынке наличных.



После обеда на столичном наличном рынке стартовала коррекция действующих цен не без участия нисходящего тренда на рынке «зеленого» безнала.

Кроме того, киевские дилеры торопились дисконтировать цены в паре доллар-гривня с незначительным опережением рынка для поддержания баланса.



Эти действия, обеспечив итоговое равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, привела к заметному повышению оборотов – ликвидность, заслужив от столичных валютчиков «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.