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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:09

На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили действующие цены, оставив их на уровне открытия: 28,07/28,12 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и очень «вялая» торговля. Обороты «слабые».
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:14

Дата: 09 октября 2018 г. 16.13
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 28,00/28,10 UAH/USD (с утра 28,07/28,12 UAH/USD, к полудню 28,07/28,12 UAH/USD)
€ 32,30/32,50 UAH/EUR (с утра 32,30/32,50 UAH/EUR, к полудню 32,30/32,50 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 09 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного, как и накануне, равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.

До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок и продаж без ценовых ревизий.

На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили действующие цены, оставив их на уровне открытия: 28,07/28,12 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и очень «вялая» торговля. Обороты «слабые».

После обеда на столичном наличном рынке местные дилеры снова предприняли попытку «спасти игру» за счет широкой маржи. Спред котировок в паре доллар-гривня растянули, более заметно понизив биды. Наверняка здесь не обошлось без послеобеденной коррекции безналичного доллара на межбанке .

Действия столичных валютчиков позволили сохранить итоговое равновесие спроса и предложения, способствовавшее повторению местным рынком «удовлетворительных» показателей предыдущей сессии – ликвидность, заслужила, как и в понедельник, «тройку».
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:38

Дата: 10 октября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.35

Мелкий опт «неформал»

$ 28,02/28,08 UAH/USD
EUR 32,20/32,50 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 10 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного, и по сути виртуального, равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:03

На 11.58 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили действующие цены бидов, оставив их на уровне открытия: 28,02/28,06 UAH/USD, евро – 32,20/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «слабые». Стабильность бидов – результат обоснованного опасения снижения клиентского «приноса» в случае дисконтирования этой позиции.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:06

Дата: 10 октября 2018 г. 17.05
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 28,03/28,08 UAH/USD (с утра 28,02/28,08 UAH/USD, к полудню 28,02/28,06 UAH/USD)
€ 32,20/32,50 UAH/EUR (с утра 32,20/32,50 UAH/EUR, к полудню 32,20/32,50 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 10 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного, и по сути виртуального, равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики в дебюте торгов успевали за рынком.

До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, которое поддерживалось дисконтированием менее значимых оферов.

На 11.58 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили действующие цены бидов, оставив их на уровне открытия: 28,02/28,06 UAH/USD, евро – 32,20/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «слабые». Стабильность бидов – результат обоснованного опасения снижения клиентского «приноса» в случае дисконтирования этой позиции.

После обеда на столичном наличном рынке местные дилеры констатировали активизацию клиентских покупок «американца», заставив реагировать повышением действующих цен. Вовремя проведенная ценовая ревизия сохранила итоговый баланс покупок и продаж в паре доллар-гривня, но не обеспечила прогресс на участке ликвидности. Последняя, заслужив «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:33

Дата: 11 октября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.33

Мелкий опт «неформал»

$ 28,02/28,07 UAH/USD
EUR 32,20/32,45 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 11 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
дядя Caша
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