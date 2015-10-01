Курси валют у Києві

|
|
|
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 09 жов, 2018 11:09
На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили действующие цены, оставив их на уровне открытия: 28,07/28,12 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и очень «вялая» торговля. Обороты «слабые».
Додано: Вів 09 жов, 2018 15:14
Дата: 09 октября 2018 г. 16.13
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,00/28,10 UAH/USD (с утра 28,07/28,12 UAH/USD, к полудню 28,07/28,12 UAH/USD)
€ 32,30/32,50 UAH/EUR (с утра 32,30/32,50 UAH/EUR, к полудню 32,30/32,50 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 09 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного, как и накануне, равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок и продаж без ценовых ревизий.
На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили действующие цены, оставив их на уровне открытия: 28,07/28,12 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и очень «вялая» торговля. Обороты «слабые».
После обеда на столичном наличном рынке местные дилеры снова предприняли попытку «спасти игру» за счет широкой маржи. Спред котировок в паре доллар-гривня растянули, более заметно понизив биды. Наверняка здесь не обошлось без послеобеденной коррекции безналичного доллара на межбанке .
Действия столичных валютчиков позволили сохранить итоговое равновесие спроса и предложения, способствовавшее повторению местным рынком «удовлетворительных» показателей предыдущей сессии – ликвидность, заслужила, как и в понедельник, «тройку».
Додано: Сер 10 жов, 2018 09:38
Дата: 10 октября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.35
Мелкий опт «неформал»
$ 28,02/28,08 UAH/USD
EUR 32,20/32,50 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 10 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного, и по сути виртуального, равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:03
На 11.58 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили действующие цены бидов, оставив их на уровне открытия: 28,02/28,06 UAH/USD, евро – 32,20/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «слабые». Стабильность бидов – результат обоснованного опасения снижения клиентского «приноса» в случае дисконтирования этой позиции.
Додано: Сер 10 жов, 2018 16:06
Дата: 10 октября 2018 г. 17.05
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,03/28,08 UAH/USD (с утра 28,02/28,08 UAH/USD, к полудню 28,02/28,06 UAH/USD)
€ 32,20/32,50 UAH/EUR (с утра 32,20/32,50 UAH/EUR, к полудню 32,20/32,50 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 10 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного, и по сути виртуального, равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики в дебюте торгов успевали за рынком.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, которое поддерживалось дисконтированием менее значимых оферов.
На 11.58 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили действующие цены бидов, оставив их на уровне открытия: 28,02/28,06 UAH/USD, евро – 32,20/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «слабые». Стабильность бидов – результат обоснованного опасения снижения клиентского «приноса» в случае дисконтирования этой позиции.
После обеда на столичном наличном рынке местные дилеры констатировали активизацию клиентских покупок «американца», заставив реагировать повышением действующих цен. Вовремя проведенная ценовая ревизия сохранила итоговый баланс покупок и продаж в паре доллар-гривня, но не обеспечила прогресс на участке ликвидности. Последняя, заслужив «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.
Додано: Чет 11 жов, 2018 09:33
Дата: 11 октября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.33
Мелкий опт «неформал»
$ 28,02/28,07 UAH/USD
EUR 32,20/32,45 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 11 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:17
На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» уронили действующие цены доллара, отвечая на клиентские офера и заметное обострение гривнедефицита: 27,98/28,03 UAH/USD, евро – 32,25/32,40-45 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».
Додано: Чет 11 жов, 2018 15:28
Дата: 11 октября 2018 г. 16.25
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,00/28,03 UAH/USD (с утра 28,02/28,07 UAH/USD, к полудню 27,98/28,03 UAH/USD)
€ 32,25/32,40 UAH/EUR (с утра 32,20/32,45 UAH/EUR, к полудню 32,25/32,40-45 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 11 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики в дебюте торгов успевали за рынком.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, которое поддерживалось заметным дисконтированием действующих цен. К подобным операциям киевлян склонял обострившийся в городе дефицит гривни.
На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» уронили действующие цены доллара, отвечая на клиентские офера и заметное обострение гривнедефицита: 27,98/28,03 UAH/USD, евро – 32,25/32,40-45 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».
После обеда на столичном наличном рынке местные дилеры констатировали проблемы с клиентским «приносом» валюты. Это заставило местных дилеров приподнять более значимые биды на пару копеек. Рынок снова выровнялся в баланс спрос/предложение, который, как и ранее, не смог обеспечить прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от киевских дилеров-«неформалов» «тройку», повторили показатели предыдущей сессии.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:34
Дата: 12 октября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.33
Мелкий опт «неформал»
$ 27,95/28,03 UAH/USD
EUR 32,20/32,50 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
|