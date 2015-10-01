Курси валют у Києві

Додано: Вів 09 жов, 2018 15:14

Дата: 09 октября 2018 г. 16.13

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,00/28,10 UAH/USD (с утра 28,07/28,12 UAH/USD, к полудню 28,07/28,12 UAH/USD)

€ 32,30/32,50 UAH/EUR (с утра 32,30/32,50 UAH/EUR, к полудню 32,30/32,50 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 09 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного, как и накануне, равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок и продаж без ценовых ревизий.



На 12.06 столичные валютчики-оптовики «неформалы» не изменили действующие цены, оставив их на уровне открытия: 28,07/28,12 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и очень «вялая» торговля. Обороты «слабые».



После обеда на столичном наличном рынке местные дилеры снова предприняли попытку «спасти игру» за счет широкой маржи. Спред котировок в паре доллар-гривня растянули, более заметно понизив биды. Наверняка здесь не обошлось без послеобеденной коррекции безналичного доллара на межбанке .



Действия столичных валютчиков позволили сохранить итоговое равновесие спроса и предложения, способствовавшее повторению местным рынком «удовлетворительных» показателей предыдущей сессии – ликвидность, заслужила, как и в понедельник, «тройку».

