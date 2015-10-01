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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:27
Дата: 12 октября 2018 г. 17.25
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 27,97/28,03 UAH/USD (с утра 27,95/28,03 UAH/USD, к полудню 27,93/27,98 UAH/USD)
€ 32,37/32,43 UAH/EUR (с утра 32,20/32,50 UAH/EUR, к полудню 32,20/32,50 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики в дебюте торгов успевали за рынком.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, которое поддерживалось аккуратным дисконтированием действующих цен. К подобным операциям киевлян склонял обострившийся в городе дефицит гривни.
На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» уронили действующие цены доллара, отвечая на клиентские офера и заметное обострение гривнедефицита: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 32,20/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».
После обеда на столичном наличном рынке активизировались клиентские покупки, спровоцированные разворотом тренда на валютном межбанке (после полудня безналичный доллар пополз вверх). Клиенты также приобретали СКВ, в преддверии длинных выходных, которые спокойнее провести, пребывая в долларе.
Рынок после обеда сохранил равновесие спроса и предложения, что в немалой степени способствовало некоторому прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив от киевских дилеров «тройку с плюсом», немного улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.
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Додано: Вів 16 жов, 2018 10:03
Дата: 16 октября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.52
Мелкий опт «неформал»
$ 28,00/28,07 UAH/USD
EUR 32,25/32,55 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
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Додано: Вів 16 жов, 2018 11:35
На 12.22 столичные валютчики-оптовики «неформалы» уронили действующие цены доллара, отвечая на клиентские офера и гривнедефицит: 27,97/28,05 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».
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Додано: Вів 16 жов, 2018 15:36
Дата: 16 октября 2018 г. 16.35
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,02/28,08 UAH/USD (с утра 28,00/28,07 UAH/USD, к полудню 27,97/28,05 UAH/USD)
€ 32,30/32,50 UAH/EUR (с утра 32,25/32,55 UAH/EUR, к полудню 32,30/32,50 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики в дебюте торгов успевали за рынком.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, которое поддерживалось аккуратным дисконтированием действующих цен. К подобным операциям киевлян склоняли коррекция курса доллара на межбанке и нехватка гривни.
На 12.22 столичные валютчики-оптовики «неформалы» уронили действующие цены доллара, отвечая на клиентские офера и гривнедефицит: 27,97/28,05 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».
После обеда на столичном наличном рынке активизировались клиентские покупки, спровоцированные стабилизацией долларовых цен на валютном межбанке (после 13.15 безналичный доллар прекратил снижение).
Рынок после обеда сохранил равновесие спроса и предложения, хотя это не спасло столичный рынок от потерь в оборотах: ликвидность, заслужив от киевских дилеров «тройку», немного понизили показатели предыдущей сессии.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 10:22
Дата: 17 октября 2018 г.
Рынок наличных Киева 11.11
Мелкий опт «неформал»
$ 28,00/28,05 UAH/USD
EUR 32,35-37/32,40-45 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 17 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 11:27
На 12.22 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сузили маржу действующих цен доллара и евро, отвечая на сбалансированное противостояние межбанка: 28,00/28,03-04 UAH/USD, евро – 32,37/32,40 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».
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Додано: Сер 17 жов, 2018 15:34
Дата: 17 октября 2018 г. 16.50
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,04/28,04 UAH/USD (с утра 28,00/28,05 UAH/USD, к полудню 28,00/28,03-04 UAH/USD)
€ 32,37/32,43 UAH/EUR (с утра 32,35-37/32,40-45 UAH/EUR, к полудню 32,37/32,40 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 17 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики в дебюте торгов успевали за рынком.
До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, которое позволяло аккуратно сужать спред котировок пары доллар-гривня, снижая офера. Сбалансированность рынка поддерживалась аналогичными настроениями на торгах безналичным долларом.
На 12.22 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сузили маржу действующих цен доллара и евро, отвечая на сбалансированное противостояние межбанка: 28,00/28,03-04 UAH/USD, евро – 32,37/32,40 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».
После обеда на столичном наличном рынке ситуация не претерпела изменений: продолжалась двусторонняя торговля в паре доллар-гривня, позволяя сохранить установившиеся к полудню цены работавшихся валют.
Итоговое равновесие спроса и предложения обеспечило ликвидность «бонусами»: обороты на рынке столицы выросли до хорошего уровня, заслужив «четверку» и улучшив показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 10:37
Дата: 18 октября 2018 г.
Рынок наличных Киева 11.21
Мелкий опт «неформал»
$ 27,97-28,00/28,05-10 UAH/USD
EUR 32,25-30/32,45-50 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.
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