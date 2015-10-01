Курси валют у Києві

Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:27

Дата: 12 октября 2018 г. 17.25

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,97/28,03 UAH/USD (с утра 27,95/28,03 UAH/USD, к полудню 27,93/27,98 UAH/USD)

€ 32,37/32,43 UAH/EUR (с утра 32,20/32,50 UAH/EUR, к полудню 32,20/32,50 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики в дебюте торгов успевали за рынком.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, которое поддерживалось аккуратным дисконтированием действующих цен. К подобным операциям киевлян склонял обострившийся в городе дефицит гривни.



На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» уронили действующие цены доллара, отвечая на клиентские офера и заметное обострение гривнедефицита: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 32,20/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».



После обеда на столичном наличном рынке активизировались клиентские покупки, спровоцированные разворотом тренда на валютном межбанке (после полудня безналичный доллар пополз вверх). Клиенты также приобретали СКВ, в преддверии длинных выходных, которые спокойнее провести, пребывая в долларе.



Рынок после обеда сохранил равновесие спроса и предложения, что в немалой степени способствовало некоторому прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив от киевских дилеров «тройку с плюсом», немного улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.