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Курси валют у Києві
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:53
Дата: 19 октября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.50
Мелкий опт «неформал»
$ 28,10/28,15-16 UAH/USD
EUR 32,25/32,55 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 19 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком. Котировок наличного евро киевляне «оправдывают» пятницей.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:18
На 12.15 столичные валютчики-оптовики «неформалы» «симметрично» сузили маржу действующих цен доллара, отвечая на состояние межбанка и настроения в среде клиентов: 28,07-08/28,13-15 UAH/USD, евро – 32,25/32,55 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная торговля. Обороты «низкие».
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дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 67865
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4302 раз.
- Подякували: 7825 раз.
-
- Профіль
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